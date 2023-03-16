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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأم المثالية بالسويس.. رغم مرضها وزوجها بالفشل الكلوي تحصل على الدكتوراة بامتياز

صدى البلد

حصدت مرفت السيد محمد على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة الأم المثالية 2023 التى أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعى داخل محافظة السويس  نظرا لقصة كفاحها طوال حياتها.

تزوجت مرفت السيد محمد البالغة من العمر 60 عاما منذ 35 سنة، وهي حاصلة على ليسانس آداب لغة عربية، بالإضافة إلى حصولها على دكتوراه في الفلسفة، وتعمل حاليا مُدرسة ثانوي بمحافظة السويس، ولديها 3 أبناء  الأولى حاصلة على بكالوريوس علوم والثاني حاصل على بكالوريوس علاج طبيعي والابن الثالث حاصل على بكالوريوس تربية.

وتزوجت «مرفت» لعام 1988م بحسب بيان عن وزارة التضامن  وبعد مرور ثلاث سنوات من زواجها أصيب الزوج بالفشل الكُلوي، وكان يقوم بالغسيل الكُلوي ثلاث مرات أسبوعياً، كافحت الأم من أجل رعاية الأبناء ورعاية زوجها المريض بجانب عملها، بالرغم من ضيق الحال في ذلك الوقت، وكان الزوج يعمل موظف بإحدى الهيئات.

حصلت الابنة الكبرى على بكالوريوس علوم وتعمل مهندسة كيميائية بشركة وتزوجت وأنجبت، تخرج الابن الثاني وحصل على بكالوريوس علاج طبيعي، والابن الثالث تخرج وحصل بكالوريوس تربية.

مرضت الأم أيضا بالفشل الكُلوي وفي عام 2019 م قامت بإجراء عملية زرع كُلى، واهتم أبناءها بها مع الزوج رغم مرضه حتى تحسنت حالتها الصحية وواصلت مسيرتها في الحياة، واستكملت الأم دراستها وحصلت على دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس اللغة العربية بدرجة امتياز.

كما تم نشر رسالتها على مستوى الجامعات وللأم دور بارز في العمل وما زالت تعطى لأولادها نموذجا في الكفاح والتعلم.

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