طلب علني من وكيل اتصالات النواب بسبب وقائع نصب هوج بول

أكدت النائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن النصاب له أدواته، خاصة أنه يتبع أساليب معينة لوضع الثقة بنفوس ضحاياه.

وقالت “محروس”، خلال لقاء لها ببرنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مايا الشربيني”، أن “فكرة هوج بول قائمة على مبدأ الطمع، خاصة أن التطبيق قائم على استقطاب ضحاياه عن طريق خداعهم بأنهم سيجنون مبالغ طائلة”.

وتابعت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه طالما هناك طمع سيستمر النصب، مؤكدة انه لا بد من وجود وعي مجتمعي للحماية من النصب.

أساليب النصب لن تنتهي

وأشارت مارثا محروس إلى أن أساليب النصب لن تنتهي ، والنصب الاكتروني لا بد من مواجهته بشكل قوي.

