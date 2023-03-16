عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

قصة كفاح الأم المثالية على مستوى الجمهورية.. معلمة تبدأ يومها بجمع الألبان

هدى عبداللطيف الأم
هدى عبداللطيف الأم المثالية

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2023 على مستوى الجمهورية، صباح اليوم الخميس، في تقليد سنوي تقوم به الوزارة في الموعد نفسه من كل عام.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم تكريم نحو 36 أما مثالية هذا العام، حيث 27 أمًا مثالية أولى على مستوى الجمهورية، بجانب أم مثالية واحدة من كل فئة، بالإضافة إلى تكريم أم شهيد قوات مسلحة وأم شهيد للشرطة.

وحصلت هدى عبداللطيف محمود مصطفى على لقب الأم المثالية بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية لعام 2023.

هدى عبداللطيف مصطفى: لقب الأم المثالية زادني شرف | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
الأم المثالية

الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية:

هدى عبداللطيف محمود مصطفى الأولى على مستوى الجمهورية، 56 سنة، وهي من مدينة الحامول – كفر الشيخ.

أرملة منذ 17 عاما حاصلة على دبلوم معلمين ومعلمات، تعمل معلمة، ولديها ثلاثة أبناء.

الابن الأول / بكالوريوس صيدلة
الابنة الثانية / بكالوريوس طب وجراحة
الابنة الثالثة / بكالوريوس طب أسنان

تخرجت الأم المثالية هدى عبداللطيف محمود مصطفى وحصلت على دبلوم للمعلمات ثم تزوجت في عام 1991م، وبعد ثلاثة أعوام من الزواج رزقها الله بالابن الأول ثم الابنة الثانية، ثم الابنة الثالثة.

مرض زوجها بعد 7 سنوات من الزواج بمرض الكبد “فيروس سي”، فقامت الأم برعايته ورعاية الأبناء بجانب عملها كمُدرسة ابتدائي، وكان الزوج صاحب محل للألبان، ولكن بعد مرضه كان لا يستطيع متابعة المحل بصفة مستمرة.

txt

مسحت سيارات وحارسة عقار.. الأم المثالية بالجيزة: نفسي أطلع عمرة.. فيديو وصور

كانت الأم دائما تبدأ يومها باكرًا قبل صلاة الفجر وتقوم بترتيب شؤون المنزل ثم تذهب إلى المحل وتستقبل الأهالي لتجميع اللبن منهم حتى السابعة صباحًا، لتصنع منه الأجبان وتقوم ببيعها لاحقًا، ثم تذهب إلى المدرسة التي تعمل بها حتى تقوم بدورها كمُدرسة ابتدائي وصانعة أجيال.

وبعد الانتهاء من عملها بالمدرسة كانت تعود إلى منزلها لترعى أبناءها، وزوجها المريض وتراعي شؤون منزلها، وظلت على هذا الحال حتى توفاه الله في عام 2005م.

كان عمر الابن الأكبر عند وفاة الزوج 11 عاما، والابنة الثانية 9 سنوات، والابنة الصغرى 5 سنوات، وبعد وفاة الأب عكفت الأم على تربية أبنائها فكانت لهم نعم الأب والأم، وواصلت الليل بالنهار حتى تستطيع توفير احتياجات أولادها من مأكل وملبس.

وبفضل الله استطاعت أن تشتري قطعة أرض، وقامت ببنائها لأبنائها كمساهمه ومساعده في الزواج، وأدت رسالتها بائعة لبن فجرًا ومُعلمة أجيال صباحًا وأم صابرة ليلًا ومساءً، ومازال عطاؤها مستمرا نحو أبنائها وتلاميذها.

هدى عبد اللطيف: لم أكن أتوقع فوزى بالأم المثالية على مستوى الجمهورية - اليوم السابع
الأم المثالية

لم تتوقع الأمر

أكدت هدى عبداللطيف محمود مصطفى، الأم المثالية عل مستوى الجمهورية، أنها لم تكن تتوقع أن تحصل على الأم المثالية على مستوى الجمهورية، ولم تكن تعلم بتقدم نجلها الدكتور محمد حسن موسى، الطبيب بالمركز الطبي بمدينة الحامول محافظة كفر الشيخ، أنه تقدم بأوراقها لمسابقة الأم المثالية، إلا بعد طلب عدد من الأوراق لها، وحضور لجنة من وزارة التضامن بقريتها.

وأضافت الام المثالية، لـ “صدى البلد”، أن زوجها توفى عام 2005، وتمكنت بفضل الله من تربية أولادها ليصبحوا جميعًا أطباء، وأكبرهم هو الدكتور محمد حسن موسى، الطبيب بالمركز الطبى بمدينة الحامول، والدكتورة سعدية حسن موسى بالوحدة الصحية بالشمارقة، والدكتورة فاطمة بطب أسنان السنة النهائية، وهي تعمل مدرسة فصل بمدرسة الزافر الابتدائية بالزعفران.

وقالت الأم المثالية، أنها سعيدة باختيارها الأم المثالية ولم تكن تتوقع ذلك، موجه التحية، للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووزير التضامن، ومحافظ  كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سائلة الله ان يرحم زوجها، فقد كانت تتمنى أن يكون بجوارها فى تلك اللحظة.

txt

الأم المثالية الأولى بأسوان.. قصة كفاح 36 عاما أهلتها لحصد هذا اللقب

txt

معلم كبير ولديها أربعة أبناء.. تعرف على قصة كفاح الأم المثالية بمطروح

وأكدت هدى مصطفى، أنه توجه رسالتها، للأمهات أن كل التعب والجهد الذى تبذله الأمهات فى سبيل تربية أبنائها، ساعتها تشعر بالراحة والطمأنينة والرضا، مشيرة إلى أنها تشعر بالرضا لأنها تمكنت من توصيل أبنائها لبر الامان، موجهة الشكر لهما لدعمها، مؤكدة أنهم تميزوا بالطيبة، والطاعة، وحسن معاملتها.

ويشار إلى أن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2023 بلغ نحو 660 سيدة على مستوى الجمهورية، لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، وانطبقت الشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي، لاختيار الأم المثالية على 424 متقدمة فقط، وقع الاختيار من بينهم على 36 أمًا مثالية.

الام المثالية هدى عبداللطيف الأمهات المثاليات التضامن الاجتماعي نيفين القباج الحامول مدينة الحامول كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل| الأرصاد تعلن مفاجأة في حالة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة

تركيا.. تحذير عاجل من وقوع زلزال قوي وتسونامي في البحر المتوسط

تقارير: محمد صلاح قرر الرحيل عن ليفربول.. وهذا النادي يراقبه

60 جنيهًا..مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الحكومة الأخير

قرار عاجل وجديد من اتحاد الكرة ضد كهربا.. تفاصيل مثيرة

130 جنيها للكيلو.. أماكن وأسعار بيع اللحوم التشادية ومفاجأة عنها بعد العيد

خاص .. الأهلي لنجم الفريق : التجديد بشروطنا أو الرحيل نهائيا

غير إنها عيب وحرام.. دراسة: الأفلام الإباحية تدمر حياتك | تفاصيل

موضوعات متعلقة

الأم المثالية الأولى بأسوان.. قصة كفاح 36 عاما أهلتها لحصد هذا اللقب

معلم كبير ولديها أربعة أبناء.. تعرف على قصة كفاح الأم المثالية بمطروح

الأم المثالية بالسويس.. رغم مرضها وزوجها بالفشل الكلوي تحصل على الدكتوراة بامتياز

ترشيحاتنا

ذكرى فيروز.. مسيحية أهلها تلقوا عزاءها في مسجد الحامدية الشاذلية |ما السبب؟

وزير القوى العاملة يشهد ملتقى توظيفي يوفر 5858 فرصة عمل بالبحيرة

محطات الحاويات الدولية | فيديو مهم من قناة رئاسة الجمهورية .. شاهد

من يصفد في رمضان.. مردة الجن أم عموم الشياطين؟.. علي جمعة يجيب

الضربة الساقطة مشكلة شائعة.. إليك الأعراض والأسباب والعلاج

قصة كفاح الأم المثالية على مستوى الجمهورية.. معلمة تبدأ يومها بجمع الألبان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير إنها عيب وحرام.. دراسة: الأفلام الإباحية تدمر حياتك | تفاصيل

رامز جلال لا ينتهي| تعديل لأول مرة في البرنامج.. والقائمة الكاملة لضحاياه من الفنانين والرياضيين.. وحقيقة ظهور شيرين

56 موس حلاقة في بطن راجل .. تفاصيل صادمة يرويها طبيب هندي

رسائل خطيرة..4 مراهقين يزيلون شعر فتاة داخل مدرسة في لندن

فيديو

كارثة جديدة في تركيا بعد الزلزال وعشرات الضحايا .. ماذا يحدث ؟

يحتاج إلى آلاف السنين.. ظهور بحر جديد في أفريقيا يقسم القارة نصفين

تحذير هام من الأرصاد | أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة

مسلسلات لن تراها في النصف الأول من رمضان.. غادة عبد الرازق الأبرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ