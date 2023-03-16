قصة كفاح الأم المثالية على مستوى الجمهورية.. معلمة تبدأ يومها بجمع الألبان

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2023 على مستوى الجمهورية، صباح اليوم الخميس، في تقليد سنوي تقوم به الوزارة في الموعد نفسه من كل عام.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم تكريم نحو 36 أما مثالية هذا العام، حيث 27 أمًا مثالية أولى على مستوى الجمهورية، بجانب أم مثالية واحدة من كل فئة، بالإضافة إلى تكريم أم شهيد قوات مسلحة وأم شهيد للشرطة.

وحصلت هدى عبداللطيف محمود مصطفى على لقب الأم المثالية بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية لعام 2023.

الأم المثالية

الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية:

هدى عبداللطيف محمود مصطفى الأولى على مستوى الجمهورية، 56 سنة، وهي من مدينة الحامول – كفر الشيخ.

أرملة منذ 17 عاما حاصلة على دبلوم معلمين ومعلمات، تعمل معلمة، ولديها ثلاثة أبناء.

الابن الأول / بكالوريوس صيدلة

الابنة الثانية / بكالوريوس طب وجراحة

الابنة الثالثة / بكالوريوس طب أسنان

تخرجت الأم المثالية هدى عبداللطيف محمود مصطفى وحصلت على دبلوم للمعلمات ثم تزوجت في عام 1991م، وبعد ثلاثة أعوام من الزواج رزقها الله بالابن الأول ثم الابنة الثانية، ثم الابنة الثالثة.

مرض زوجها بعد 7 سنوات من الزواج بمرض الكبد “فيروس سي”، فقامت الأم برعايته ورعاية الأبناء بجانب عملها كمُدرسة ابتدائي، وكان الزوج صاحب محل للألبان، ولكن بعد مرضه كان لا يستطيع متابعة المحل بصفة مستمرة.

كانت الأم دائما تبدأ يومها باكرًا قبل صلاة الفجر وتقوم بترتيب شؤون المنزل ثم تذهب إلى المحل وتستقبل الأهالي لتجميع اللبن منهم حتى السابعة صباحًا، لتصنع منه الأجبان وتقوم ببيعها لاحقًا، ثم تذهب إلى المدرسة التي تعمل بها حتى تقوم بدورها كمُدرسة ابتدائي وصانعة أجيال.

وبعد الانتهاء من عملها بالمدرسة كانت تعود إلى منزلها لترعى أبناءها، وزوجها المريض وتراعي شؤون منزلها، وظلت على هذا الحال حتى توفاه الله في عام 2005م.

كان عمر الابن الأكبر عند وفاة الزوج 11 عاما، والابنة الثانية 9 سنوات، والابنة الصغرى 5 سنوات، وبعد وفاة الأب عكفت الأم على تربية أبنائها فكانت لهم نعم الأب والأم، وواصلت الليل بالنهار حتى تستطيع توفير احتياجات أولادها من مأكل وملبس.

وبفضل الله استطاعت أن تشتري قطعة أرض، وقامت ببنائها لأبنائها كمساهمه ومساعده في الزواج، وأدت رسالتها بائعة لبن فجرًا ومُعلمة أجيال صباحًا وأم صابرة ليلًا ومساءً، ومازال عطاؤها مستمرا نحو أبنائها وتلاميذها.

الأم المثالية

لم تتوقع الأمر

أكدت هدى عبداللطيف محمود مصطفى، الأم المثالية عل مستوى الجمهورية، أنها لم تكن تتوقع أن تحصل على الأم المثالية على مستوى الجمهورية، ولم تكن تعلم بتقدم نجلها الدكتور محمد حسن موسى، الطبيب بالمركز الطبي بمدينة الحامول محافظة كفر الشيخ، أنه تقدم بأوراقها لمسابقة الأم المثالية، إلا بعد طلب عدد من الأوراق لها، وحضور لجنة من وزارة التضامن بقريتها.

وأضافت الام المثالية، لـ “صدى البلد”، أن زوجها توفى عام 2005، وتمكنت بفضل الله من تربية أولادها ليصبحوا جميعًا أطباء، وأكبرهم هو الدكتور محمد حسن موسى، الطبيب بالمركز الطبى بمدينة الحامول، والدكتورة سعدية حسن موسى بالوحدة الصحية بالشمارقة، والدكتورة فاطمة بطب أسنان السنة النهائية، وهي تعمل مدرسة فصل بمدرسة الزافر الابتدائية بالزعفران.

وقالت الأم المثالية، أنها سعيدة باختيارها الأم المثالية ولم تكن تتوقع ذلك، موجه التحية، للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووزير التضامن، ومحافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سائلة الله ان يرحم زوجها، فقد كانت تتمنى أن يكون بجوارها فى تلك اللحظة.

وأكدت هدى مصطفى، أنه توجه رسالتها، للأمهات أن كل التعب والجهد الذى تبذله الأمهات فى سبيل تربية أبنائها، ساعتها تشعر بالراحة والطمأنينة والرضا، مشيرة إلى أنها تشعر بالرضا لأنها تمكنت من توصيل أبنائها لبر الامان، موجهة الشكر لهما لدعمها، مؤكدة أنهم تميزوا بالطيبة، والطاعة، وحسن معاملتها.

ويشار إلى أن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2023 بلغ نحو 660 سيدة على مستوى الجمهورية، لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، وانطبقت الشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي، لاختيار الأم المثالية على 424 متقدمة فقط، وقع الاختيار من بينهم على 36 أمًا مثالية.