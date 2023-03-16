مقتل 1040 فى 24 ساعة.. أوكرانيا تعلن خسائر الجيش الروسي| تفاصيل

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية لا تزال تعاني من خسائر كبيرة للقوات والمعدات في أوكرانيا.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن 1040 جنديًا روسيًا قتلوا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وبذلك يرتفع تقديرها لإجمالي عدد خسائر القوات الروسية منذ بداية الحرب إلى 162.560 جنديًا.

وأضافت أن “روسيا فقدت 12 دبابة و 11 عربة مصفحة في اليوم السابق. وبذلك يصل العدد الإجمالي لخسائر الدبابات إلى 3504 على مدار الحرب وعدد خسائر المركبات المدرعة عند 6810”.

بدأت كييف في الإبلاغ عن أكثر من 1000 حالة وفاة يومية في روسيا في فبراير، وهو رقم تم تجاوزه عدة مرات.

ومع ذلك، فإن الحصيلة الأوكرانية لخسائر الجنود الروس أعلى من التقديرات الغربية.

وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في فبراير، إنه في السنة الأولى من الحرب، كان هناك ما يقرب من 70 ألف قتيل روسي.

وتضمنت حصيلة مركز الأبحاث مقتل جنود من مختلف وحدات القوات المسلحة الروسية، مثل الجنود النظاميين، وتلك التابعة للحرس الوطني، وجهاز الأمن الفيدرالي، وخدمة الحرس الفيدرالي.