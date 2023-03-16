أهلي 2007 يخسر 1-3 أمام الداخلية في بطولة الجمهورية

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 خارج ملعبه أمام الداخلية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الخميس، ضمن الجولة 29 من بطولة الجمهورية.

جاء هدف الأهلي في المباراة عن طريق محمد عبد الفتاح «تاحا»، في الدقيقة الأخيرة، بعدما كان صاحب الأرض متقدمًا بثلاثة أهداف.

بهذه النتيجة توقف رصيد «أهلي ٢٠٠٧» عند 68 نقطة، بعدما حقق الفوز في ٢١ مباراة والتعادل في ٥ مباريات والخسارة في ٣ مباريات، حيث خسر أمام سموحة صفر - ٢، وتعادل مع فاركو ١ - ١، وفاز على الاتحاد ٣ - ١، وعلى الزمالك ٢ - ١، وعلى غزل المحلة ٢ - صفر، وعلى فيوتشر ٢ - ١، وعلى سيراميكا ٢ - ١، وتعادل مع إنبي ١ - ١، وفاز على البنك الأهلي ٢ - ١، وعلى دجلة ٣ - ١، وخسر أمام زد صفر - ١، وفاز على الداخلية ٤ - صفر، وعلى طلائع الجيش ١ - صفر، وعلى بيراميدز ٣ - ١، وعلى الإسماعيلي بنفس النتيجة، وعلى أسوان ٣ - ٢، وعلى سموحة ٢ - ١، وتعادل مع فاركو سلبيا، وفاز على الاتحاد ٤ - ١، وعلى المقاولون العرب ٣ - ١، وعلى الزمالك ٢ - ١، وعلى غزل المحلة ٣ - ١، وعلى فيوتشر ٥ - ١، وعلى سيراميكا ٢ - ١، وتعادل مع إنبي ١ - ١، وفاز على البنك الأهلي ٣ - ٢، وعلى دجلة ٢ - صفر، وتعادل مع زد ٢ - ٢، وخسر أمام الداخلية ١ - ٣، مسجلًا ٦٢ هدفًا مقابل ٣٠ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٧ بالأهلي أسامة زكي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدربًا لحراس المرمى، وصابر سنادة إداري الفريق، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وناجح أبو زهرة إخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي.