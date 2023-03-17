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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

رامز نيفر.. القائمة الكاملة لضحايا لـ رامز جلال.. وحقيقة ظهور شيرين/فيديو جراف

رامز جلال
رامز جلال

رامز جلال .. أصبح طقسا من طقوس شهر رمضان على شاشة التليفزيون ، من خلال برامجه التى أصبحت عادة أساسية بالنسبة للمشاهد المصري ، وقد حقق رامز جلال نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية من خلال برنامجه الرمضاني .

رامز جلال لا ينتهي| تعديل لأول مرة في البرنامج.. والقائمة الكاملة لضحاياه من الفنانين والرياضيين.. وحقيقة ظهور شيرين

 ضحايا  رامز جلال

 
رامز جلال  هذا العام سوف يطل على الجمهور من خلال برنامج جديد يحمل اسم “ رامز نيفر إند ” وقد  تم تصويره فى السعودية ، وإنتهي صناعه من التصوير منذ ما يقرب من شهر ، ليبدو فى مرحلة المونتاج.

 

رامز جلال السنة حيقدم البرنامج باسم“ رامز نيفر إند ” سوف يقدم مفاجأة جديدة الى جمهوره ، وهي تقديم مقلبين على مدار الـ 30 حلقة وليس مقلبا واحدا.

 

ولمتابعة المزيد حول برنامج رامز جلال الجديد خلال شهر رمضان الكريم .. تابع الفيديو جراف التالي:
 

رامز جلال شهر رمضان برنامجه الرمضاني رامز نيفر اند السعودية

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