رامز نيفر.. القائمة الكاملة لضحايا لـ رامز جلال.. وحقيقة ظهور شيرين/فيديو جراف

رامز جلال .. أصبح طقسا من طقوس شهر رمضان على شاشة التليفزيون ، من خلال برامجه التى أصبحت عادة أساسية بالنسبة للمشاهد المصري ، وقد حقق رامز جلال نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية من خلال برنامجه الرمضاني .

ضحايا رامز جلال



رامز جلال هذا العام سوف يطل على الجمهور من خلال برنامج جديد يحمل اسم “ رامز نيفر إند ” وقد تم تصويره فى السعودية ، وإنتهي صناعه من التصوير منذ ما يقرب من شهر ، ليبدو فى مرحلة المونتاج.

رامز جلال السنة حيقدم البرنامج باسم“ رامز نيفر إند ” سوف يقدم مفاجأة جديدة الى جمهوره ، وهي تقديم مقلبين على مدار الـ 30 حلقة وليس مقلبا واحدا.

ولمتابعة المزيد حول برنامج رامز جلال الجديد خلال شهر رمضان الكريم .. تابع الفيديو جراف التالي:

