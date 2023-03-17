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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. انقلاب سيارة تهرب الدقيق بالغربية والرقابة التموينية تصادر 45 شيكارة.. صور

مطارده سيارة تهرب
مطارده سيارة تهرب الدقيق بلدي بالغربية

تمكن مسئولو الرقابة التموينية بمحافظة الغربية اليوم من مصادرة 45 شكائر دقيق بلدي مدعم عقب انقلاب سيارة ربع نقل تسير بسرعه 120 كيلو متر حال مطاردة بنطاق قري مركز طنطا وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.

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وكانت غرفة العمليات بديوان مديرية التموين والتجارة الداخلية والخارجية بطنطا يفيد بورود توجيهات من المهندس محمد ابوهاشم وكيل وزارة التموين  بتكليف مساعديه بشن حملات رقابية أسفرت عن ضبط عدد سبعه وثلاثون شيكاره دقيق بلدي مدعم محملة على  سيارة نصف نقل تزامنا مع قيام الحمله بمطاردة دامية لتلك السيارة التى كانت تسير بسرعة جنونية تجاوزت ال 120 كيلومتر فى الساعة فى الشوارع و الحارات والأزقة فى نطاق مدينة طنطا وقرى خرسيت وشوبر وميت السودان وبوريك الحجر مركز طنطا مهددة لأرواح وممتلكات المارة.

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كما شدد وكيل وزارة التموين في تعليماته بأهمية استمرار المطاردة غير مبالين بالخطر المميت المحدق بتلك المطاردة للحفاظ على مقدرات وحقوق الشعب من سرقتها عن طريق التجار الجشعين ومحتكرى سرقة الدعم التى تقدمه الدولة تمكنت الحملة من ضبط كميه الدقيق بعد اعتراض سيارة المهربين والسيطرة على الموقف.

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كما  ضبط 7 شكائر دقيق بلدي مدعم تم تجميعهم بداخل مخبز بلدي مدعم بدائرة مركز طنطا .

كما تم اتخاذ  الاجراءات القانونية وحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشاؤ إليها.

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