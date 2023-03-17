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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بنتلي تحقق أرباحًا قياسية في عام 2022 بزيادة 82٪

بنتلي تحقق أرباحًا
بنتلي تحقق أرباحًا قياسية في عام 2022 بزيادة 82٪

كان عام 2022 عامًا صعبًا بالنسبة لبعض شركات صناعة السيارات ، لكن ليس بنتلي، حيث حققت العلامة التجارية البريطانية الشهيرة أفضل أداء مالي لها على الإطلاق، حيث سجلت أرباحًا تشغيلية بلغت 708 مليون يورو ما يعادل 751 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 82% عن عام 2021، وسجلت بنتلي يوم دفع بقيمة 389 مليون يورو العام الماضي.

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بنتلي تحقق أرباحًا قياسية في عام 2022 بزيادة 82٪ 

تكون النتائج أكثر إثارة للإعجاب عندما تذهب أبعد من ذلك، ففي عام 2018 كانت شركة بنتلي في وضع صعب مع خسارة تشغيلية قدرها 288 مليون يورو، بينما كان عام 2019 خطوة في الاتجاه الصحيح ، حيث حققت ربحًا قدره 65 مليون يورو، ثم انخفضت الأرقام في عام 2020 بمجرد ظهور جائحة كورونا ولكن تغير كل شيء مع أداء بنتلي البالغ 389 مليون يورو في عام 2021.

بنتلي تحقق أرباحًا قياسية في عام 2022 بزيادة 82٪ 

ما سبب هذا التغيير؟ في بيان صحفي حول بياناتها المالية لعام 2022 ، أشار أدريان هيلمارك الرئيس التنفيذي لشركة بنتلي إلى كفاءة أفضل داخل الشركة.

 

وقال: "منذ بداية العام 2018 ، عمل الفريق بأكمله في Crewe بشكل مكثف لإعادة هيكلة نموذج الأعمال ، بالتوازي مع إطلاق نماذج وميزات جديدة متتالية رائدة في هذا القطاع". 

بنتلي تحقق أرباحًا قياسية في عام 2022 بزيادة 82٪ 

شهد العام الماضي علامة فارقة في هذه الرحلة، فقد تم تحقيق ما يقرب من مليار يورو في الأرباح منذ عام 2018 على الرغم من فترة غير مسبوقة من الاضطرابات والأزمات بما في ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكوفيد وإمدادات أشباه الموصلات وأوكرانيا وعدم الاستقرار الاقتصادي في المملكة المتحدة."

بنتلي تحقق أرباحًا قياسية في عام 2022 بزيادة 82٪ 

 

علاوة على ذلك ، فإن عادات الشراء لدى العملاء سبباً أيضًا في الطفرة المالية، يتباهى المتسوقون أكثر بالخيارات والسيارات المخصصة، وتقول بنتلي إن الإصدار المحدود والمقتنيات التي صنعت من قبل خصيصاً لبعض العملاء زادت من العائد على المبيعات بنسبة 20.9%.

بنتلي تحقق أرباحًا قياسية في عام 2022 بزيادة 82٪ 

يعتبر تحقيق مبيعات قياسية مع إجمالي 15174 سيارة مباعة يساعد أيضًا، وقادت السيارة الرياضية بنتايجا مرة أخرى المجموعة ، حيث استحوذت على 42% من جميع مبيعات بنتلي في عام 2022، بينما استحوذت كونتيننتال جي تي والإصدار القابل للتحويل منها على ما يقرب من ثلث المبيعات، مع حصول فلاينج سبير على 28% بفضل الطراز الهجين.

 

 

فلاينج سبير مبيعات اشباه الموصلات أوكرانيا بنتلي

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