تأجيل الظهور| جلسة حاسمة بين كولر والشناوي قبل مواجهة الأهلي والقطن اليوم

أكد الإعلامي إسلام صادق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي جدد الثقة في محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر قبل ساعات من مباراة القطن الكاميروني في الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" هناك تمسك شديد من جانب ميشيل يانكون بخطوة بقاء محمد الشناوى في حراسة مرمى الأهلي أمام القطن الكاميروني غداً وتأجيل ظهور على لطفى لوقت آخر خاصة أن المواجهة فى غاية الصعوبة وتحتاج إلى خبرات".

وأضاف:" كولر حرص على الاجتماع مع محمد الشناوي في جنوب إفريقيا قبل السفر إلى الكاميرون للشد من أزره قبل مواجهة القطن الكاميروني ".