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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية تعلق: هذه هي أسباب تعليق روسيا لمعاهدة ستارت

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

قالت الخارجية الروسية اليوم الجمعة، أن خرق الولايات المتحدة لمعاهدة ستارت أعطى روسيا أسبابًا لتعليق المعاهدة، وأضافت أن إذا كانت واشنطن مهتمة بإعادة معاهدة ستارت فعليها الابتعاد عن أوهام هزيمة روسيا استراتيجيًا.

وأفاد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف اليوم، لصحيفة "كوميرسانت" الروسية بأن التصريحات الأميركية بأن تعليق روسيا العمل بمعاهدة ستارت باطل قانونياً، واصفاً أياها بأنها عارية من الصحة.

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وقال ريابكوف : "نحن نعتبر هذا الحشو عنصرًا من عناصر حملة الدعاية السياسية الحالية لواشنطن، والغرض منها إجبار روسيا على استئناف العمل بمعاهدة ستارت والحفاظ على فرصة الولايات المتحدة في "اختلاس الأنظار" على ترسانتنا الاستراتيجية".

 

وأضاف ريابكوف: "إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة حقًا باستئناف العمل بمعاهدة "ستارت" الجديدة، وبشكل عام، التعاون معنا في مجال الحد من التسلح، فعليها أولاً أن تتخلى عن الأوهام الفارغة حول إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا والاعتراف بأنه لا بديل عن مراعاة المصالح الروسية في المجال الأمني".

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