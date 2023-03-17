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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الوادي الجديد تعلن عن بدء التقديم للترقية لأعضاء هيئة التدريس

جامعه الوادي الجديد
جامعه الوادي الجديد

تعلن وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الوادي الجديد  عن بدء تلقي أوراق التقديم للترقية (معامل تأثير المجلات العلمية IF) للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عبر النظام الإلكتروني الجديد ودلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، والأستاذ الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 وأوضح الدكتور عمرو فتوح مدير وحدة المكتبة الرقمية أن هذا النظام جاء وفق القرار الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 736 بتاريخ 25-2-2023، برئاسة معالى وزير التعليم العالى والبحث العلمي بجامعة الاقصر،  والتي تتضمن تطوير نظام إلكتروني متكامل لتسهيل إجراءات التقدم لترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية المصرية، لمواجهة التحديات التي تواجه الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في إجراءات الترقي، وتساعدهم على ميكنة الإجراءات التي تتم بشكل يدوي.

واضاف ان عضو هيئة التدريس يقوم بتسجيل بياناته وتحميل نسخ إلكترونية من أبحاثه على النظام ليستفيد منها معدي التقارير بالجامعات وكذلك معدي تقارير معامل التأثير بوحدة المكتبات الرقمية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات لإنهاء التقارير المطلوبة في أسرع وقت وكذلك يتيح للمتقدمين متابعة حالة طلباتهم من خلال النظام الذي يرسل إشعارات عن طريق البريد الكتروني عند كل تغيير يتم على الطلب وحتى إصدار التقارير النهائية، بالإضافة الي تسهيل سداد قيمة المقابل المادي لاستخراج تقارير معامل التأثير عن طريق الدفع الإلكتروني على النظام بدلاً من الإيداع النقدي في حساب المجلس بفروع البنوك المختلفة والمزدحمة في أغلب الأحيان. 

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وأكد أن إجراءات التقدم لاستخراج معامل تأثير المجلات العلمية تتم كما يلي :

1_ إنشاء حساب خاص بالمتقدم عبر النظام الإلكتروني لإدارة تقارير معامل التأثير، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي وإتباع الخطوات: https://dlumis.scu.eg/

2_ الأبحاث المقبولة للنشر يرفق معها خطاب القبول بصيغة PDF.

3_ يرفق أصل الخطاب وقائمة الإنتاج الفكري الموجه من عميد الكلية لمدير وحدة المكتبة الرقمية لاستخراج معامل التأثير بصيغة PDF.

4_ الدفع الإلكتروني لقيمة استخراج معامل التأثير.

الوادى الجديد وزير التعليم المصرية البحث العلمي المجلس الاعلى للجامعات الأعلى للجامعات المكتبة الرقمية الكتروني أعضاء هيئة التدريس بالجامعة شئون الدراسات العليا والبحوث وزير التعليم العالي والبحث جراءات

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