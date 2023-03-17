رئيس جامعة الوادى الجديد يستقبل فريقا بحثيا من "صوفيا اليابانية"

استقبل الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد فريق بحثي من جامعة صوفيا اليابانية بمكتبه بالمبنى الادارى بحضور الأستاذ الدكتور احمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والاستاذ الدكتور احمد دياب رئيس قسم الارشاد الزراعي والاستاذ الدكتور احمد عزيز الدين رئيس قسم الأراضي والمياه والأستاذ الدكتور محمود الكيلاوي رئيس قسم الدواجن لبحث سبل التعاون بين الجهتين ووحدة الاستشعار عن بعد.

وجاء الوفد لمتابعة ودراسة المصارف الزراعية بواحات الداخلة والخارجة وباريس وإمكانية رفع الوعي الزراعي لدى المزارعين لمجابهة مشاكل تمليح الأراضي وتمليح المياه الجوفية .

وأوضح الوفد أنه سيتم بحث سبل إمكانية إعادة تدوير استخدام مياه الصرف الزراعي ، تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتمكين تطبيق سبل وتكنولوجيا التدوير واعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.