طفل مصاب بانهيار منزل أبو قرقاص: كنت نائما وعمي أنقذني

قال الطفل عمر عيد الطفل الناجي، أحد المصابين في حادث انهيار منزل بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا والذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين، إن عمه هو من أنقذه بعدما انهار المنزل وأنه كان يوجد بالمنزل بصحبة أسرته بعدما حضروا من حفل زفاف أحد أقاربه.

وأضاف عمر أنه كان نائما واستيقظ على صوت انهيار الحائط، وأن عمه جاء مسرعا وأنقذه، مشيرا إلى أن المنزل كان مشيد بالطوب اللبن وبعض من الطوب البلوك.

وأوضح عمر أنه أصيب في رقبته وفي كتفه وتم إسعافه بالمستشفى بعدما نقلته سيارة الإسعاف.



كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إنهيار منزل بإحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، وأسفر الحادث عن وجود وفيات ومصابين.



علي الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين انهيار منزل أسفر عن مصرع 5 أشخا وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى أبوقرقاص المركزى تحت تصرف جهات التحقيق كما أصيب شاب 18 عاما وطفل 10 سنوات، بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجارى إزالة أثار الحادث.

الطفل عمر الناجي من الحادث

الطفل عمر الناجي من الحادث