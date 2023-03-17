مياه المنيا: تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

استعدادا لرمضان..

عقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا اجتماعا مع رؤساء القطاعات ومديري عموم الافرع ومديري العموم وبحضور مسؤلي قطاع المعامل بالشركة، لبحث آليات تحسين واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال رفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأكد السعيد علي اهمية الابلاغ عن الكسور من خلال الشبكات والربط بين الافرع والخط الساخن من خلال توقيع الكسور علي الخرائط بأدارة الGIS والاهتمام بإجراءات السلامه والصحه المهنيه خاصه عمال الشبكات والمحطات والالتزام بتوفير مهمات السلامة والصحة المهنية لكافة العاملين للحفاظ علي العنصر البشري وتدريب العاملين علي التعامل مع الاماكن المغلقة وتسريب الكلور ومكافحة الحرائق.

كما قام بتكليف ادارة الجودة ودعم النزاهة بالمرور علي المحطات وعمل الاجراءات التصحيحية وكذلك متابعة الحفاظ علي المحطات الحاصلة علي شهادة tsm وتأهيل باقي المحطات.

وشدد علي توفير السيارات المجهزة واستعداد الحمله الميكانيكية لمواجهة الازمات والطوارئ وكذلك صيانة المولدات بالمحطات لمواجهة ازمات ضعف وانقطاع الكهرباء.

وتطرق الاجتماع لمناقشة نسب تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى وكذلك انجاز التوصيلات المنزلية للمياه والصرف ب 192 قرية بمشروعات المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطوير الريف المصري"حياة كريمة" والتي تشمل مراكز "العدوة- مغاغة- ابوقرقاص- ملوي- دير مواس".

واكد السعيد علي ضرورة التنسيق مع الهيئة القومية وكذلك مسؤلي الغاز الطبيعي لضمان توصيل الخدمات لمواطني المحافظة.

وشدد رئيس الشركة على سرعة إنجاز كافة الأعمال طبقا للخطط الزمنية الموضوعة وزيادة فرق العمل والمتابعة المستمرة من منسقي المشروع بالشركة علي مدار 24 ساعة وعمل تقرير يومي بنسب الإنجاز حيث ان الشركة تسابق الزمن في سبيل انهاء الاعمال والوفاء بالتزاماتها نحو توفير خدمات المياه والصرف الصحي وتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي امن لمواطني المحافظة.

و أصدر السعيد تعليماته لرؤساء الافرع بالمرور المستمر على المحطات والاهتمام بنظافة المحطات والروافع والاهتمام باعمال اعادة تأهيل وتطوير المحطات وكذلك انهاء الشكاوي بالمناطق الساخنة علي مستوي المحافظة قبل فصل الصيف وكذلك حصر متطلبات الافرع من الادوات وقطع الغيار وذلك لتوفيرها بالمخازن .

وفي سياق متصل قام قطاع المعامل بالشركة بمناقشة التقرير السنوي للادارة العامة لمراقبة الجودة وشئون البيئة بمحافظة المنيا لعام 2022 وذلك لضمان سلامة ومامونية المياه ووصولها للمواطنين بالكم والجودة العالية وكذلك مطابقتها للمواصفات القياسية والبكتريولجية.

