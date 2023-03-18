شاهد.. مواجهة قوية بين تسلا X بلايد "الكهربائية" وبورشه 911 تيربو S

تتنافس محركات تسلا من جديد، ولكن هذه المرة أمام احد اشهر سيارات شركة بورشه عملاقة تصنيع السيارات الالمانية، وهي النسخة 911 تيربو S صاحبة التصميم الرياضي والاداء المميز، بالاضافة إلى تاريخها العريق كأحد اصدارات الصانع الالماني باختلاف الاجيال.

مواجهة قوية بين تسلا X بلايد "الكهربائية" و بورشه 911 تيربو S

نشرت قناة DragTimes المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE، يجمع بين النسخة تسلا X بلايد الكهربائية، وسيارة بورشه 911 تيربو S.

تسلا X بلايد "الكهربائية" و بورشه 911 تيربو S

وظهرت تلك النسختين في عدة انطلاقات، لتشتغل المنافسة من جديد وتتعالى اصوات المحركات لتعلن عن البطل الفائز، حيث تمكنت سيارة بورشه 911 تيربو S التي تمتلك قوة اجمالية قدرها 1000 حصانا في اصدار معدل، من تحقيق الفوز في الجولة الختامية، بعد أن قطعت مسافة الربع ميل في مدة استغرقت 9.56 ثانية.

تسلا X بلايد "الكهربائية" و بورشه 911 تيربو S

حيث انطلقت من نقطة السكون 0 وصولاً إلى 96 كم/ساعة خلال 2.18 ثانية، على عكس سيارة تسلا التي قطعت نفس المسافة خلال فترة زمنية استغرقت 9.96 ثانية، ويبدو ان البداية ايضا كانت تنافسية للغاية حيث تقاربت الفترة الزمنية بين تسلا و بورشه 911 تيربو S، بفارق اجزاء من الثانية، أي بمدة بلغت 9.9 ثانية لـ بورشه و 10 ثوان فقط لسيارة تسلا.

تسلا X بلايد "الكهربائية" و بورشه 911 تيربو S

وشهدت انطلاقة المنتصف "الثانية"، فوز سيارة تسلا X بلايك التي تعتمد على منظومة فنية كهربائية، لتحقق انتصار على منافستها في هذا السباق، وعلى الرغم من هذا الوصف نترككم لمشاهدة هذا المقطع التنافسي، بين اشهر سيارات تسلا و بورشه.