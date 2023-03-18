عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسبب الشراب.. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة

صدى البلد

شاركت الفنانة هنا الزاهد ، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على انستجرام.

 

وتألقت هنا الزاهد، بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا قصير جينز فوق الركبة ونسقت معه شراب طويل بالكروهات البنى وهو ما اعترض عليه الجمهور بأنه غير لائق.


ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

 

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن بدء التحضيرات عن  لفيلمها الجديد "طه الغريب"، ومن المقرر عرضه قريبا بدور العرض السينمائية.

 

نشرت هنا الزاهد، صورة لها تجمعها مع صناع العمل حسن الرداد وأحمد السبكي، عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، وعلقت قائلة: فيلم طه الغريب عن رواية طه الغريب لـ محمد صادق.. بحب أوي الرواية ومتحمسة أشوفها فيلم قريب يا رب.

8300F1AC-2749-4BDB-B0D8-5C47A529CC24
8300F1AC-2749-4BDB-B0D8-5C47A529CC24
B6255E7C-A698-493C-B8A8-3A5B5F0224C0
B6255E7C-A698-493C-B8A8-3A5B5F0224C0
هنا الزاهد الفنانة هنا الزاهد اطلالة ملفته فيلم طه الغريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | رحيل فيريرا وهذا الأقرب لتولي القيادة

هجمة شتوية | الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة

قرار عاجل من الزمالك عقب الخروج الإفريقي وتسريب عقود اللاعبين

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

ترتيب مجموعة الزمالك.. الترجي يتأهل رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد السقوط الإفريقي.. جهاز فني مصري لقيادة الزمالك بعد رحيل فيريرا

أول تعليق من الغندور عقب خروج الزمالك من دوري أبطال أفريقيا

صن داونز يكشف حقيقة إعفاء خالد علي من منصبه بسبب الأهلي

موضوعات متعلقة

ده فوتوشوب .. ياسمين صبري في مأزق مع الجمهور بسبب ملابسها

ظهور لافت لـ زوجة طارق العريان بعد صورها مع نجليّ أصالة |شاهد

طريقة عمل الماربل كيك بوصفة اقتصادية

ماذا يحدث لجسمك عند الإكثار من تناول المعجنات؟

بـ رموش صناعية وفيلر.. نهال عنبر تثير الجدل من أمام الكعبة

بفستان ملفت.. هاجر أحمد تثير الجدل بسيارتها الفارهة

تحذير من وضع الفول فى كيس بلاستيك

قبل شرائه في رمضان.. علامات تكشف الياميش المغشوش والأصلي

ترشيحاتنا

رسمياَ.. فوز يونس وعبدالرحيم وخليفة فوق السن وكامل ويحيي والجارحي تحت السن في انتخابات الصحفيين

بعد إصدار مذكرة اعتقال ضد بوتين.. ماذا قال بايدن؟

بركات يوجه تحذيرا شديد اللهجة للزمالك

دعاء ليلة 26 من شعبان.. بـ19 كلمة يغفر الله لك كل فريضة تركتها عمدا

طريقة عمل الهوهوز في البيت بأبسط الخطوات

حتى تحافظ على المواقيت .. 10 أمور تعينك على أداء الصلاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكم دولي مفاجأة.. تعرف على ضحايا برنامج رامز جلال من لاعبي نادي الزمالك

محتاجين للراحة.. أبراج تعاني من الإجهاد والتوتر فهل أنت منهم؟

ينتظر مولوده الأول.. حودة بندق مع زوجته بالأشهر الأخيرة من الحمل

بفستان أخضر لامع.. كارول سماحة بإطلالة تعكس شخصيتها من حفلها بالكويت

فيديو

رامز نيفر.. القائمة الكاملة لضحايا لـ رامز جلال.. وحقيقة ظهور شيرين/فيديو جراف

هل يتأهل الأهلي والزمالك لدور الثمانية ؟ | سيناريوهات متوقعة

بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. رسائل الرئيس السيسي باحتفالية مبادرة كتف في كتف

كتف في كتف.. مؤسسة أبو العينين تشارك بمبادرة أكبر عمل خيري بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ