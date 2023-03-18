بسبب الشراب.. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة هنا الزاهد ، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على انستجرام.

وتألقت هنا الزاهد، بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا قصير جينز فوق الركبة ونسقت معه شراب طويل بالكروهات البنى وهو ما اعترض عليه الجمهور بأنه غير لائق.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن بدء التحضيرات عن لفيلمها الجديد "طه الغريب"، ومن المقرر عرضه قريبا بدور العرض السينمائية.

نشرت هنا الزاهد، صورة لها تجمعها مع صناع العمل حسن الرداد وأحمد السبكي، عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، وعلقت قائلة: فيلم طه الغريب عن رواية طه الغريب لـ محمد صادق.. بحب أوي الرواية ومتحمسة أشوفها فيلم قريب يا رب.

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