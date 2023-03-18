عضو التحالف الوطني: مبادرة كتف في كتف اسم على مسمى

قال محمود فواد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن اليوم كان يوم جميل جدا والناس كلها كانت مبسوطة وهذا الشعور وصل لك المصريين وان شاء الله المصريين دائما سيكونون كتف في كتف وهذه المبادرة بالفعل اسم على مسمى متابعا أن التحالف الوطني كله مستمر الفترة القادمة في دعم أهلينا الغير قادرين وزي ما بنقول أنه “من المصريين للمصريين”.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له في "برنامج مانشيت"، تقديم "الإعلامي جابر القرموطي"، المذاع عبر “فضائية cbc”، ان هذه المبادرة احدى مبادرات التحالف الوطني واليوم بعدما تجمعنا سويا 34 مؤسسة مركزية يندرج تحتها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية نعمل معا منذ عام وبحمد الله إنجازات كبيرة على الأرض والتنسيق على أعلى مستوى.

الوصول الى أماكن ومستحقين أكثر

واختتم ان اليوم وبعد تجميع قواعد البيانات لكل هذه المؤسسات استطعنا بفضل الله الوصول الى أماكن أكثر والى مستحقين أكثر لسبب ان في السابق كانت المؤسسات تعمل تقريبا في مناطق مكررة على أشخاص مكررين واستطعنا تنقيح قاعدة البيانات وإزالة المستحقين المكررين ما بين الجمعيات، والحمدلله الأن التحاف الوطني يغطي 100% من جمهورية مصر العربية.