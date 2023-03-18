عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو التحالف الوطني: مبادرة كتف في كتف اسم على مسمى

كتف في كتف
كتف في كتف

قال محمود فواد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن اليوم كان يوم جميل جدا والناس كلها كانت مبسوطة وهذا الشعور وصل لك المصريين وان شاء الله المصريين دائما سيكونون كتف في كتف وهذه المبادرة بالفعل اسم على مسمى متابعا أن التحالف الوطني كله مستمر الفترة القادمة في دعم أهلينا الغير قادرين وزي ما بنقول أنه “من المصريين للمصريين”.

 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له في "برنامج مانشيت"، تقديم "الإعلامي جابر القرموطي"، المذاع عبر “فضائية cbc”، ان هذه المبادرة احدى مبادرات التحالف الوطني واليوم بعدما تجمعنا سويا 34 مؤسسة مركزية يندرج تحتها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية نعمل معا منذ عام وبحمد الله إنجازات كبيرة على الأرض والتنسيق على أعلى مستوى.

 

الوصول الى أماكن ومستحقين أكثر

 

واختتم ان اليوم وبعد تجميع قواعد البيانات لكل هذه المؤسسات استطعنا بفضل الله الوصول الى أماكن أكثر والى مستحقين أكثر لسبب ان في السابق كانت المؤسسات تعمل تقريبا في مناطق مكررة على أشخاص مكررين واستطعنا تنقيح قاعدة البيانات وإزالة المستحقين المكررين ما بين الجمعيات، والحمدلله الأن التحاف الوطني يغطي 100% من جمهورية مصر العربية.

محمود فواد التحالف الوطني كتف في كتف الإعلامي جابر القرموطي جمهورية مصر العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | رحيل فيريرا وهذا الأقرب لتولي القيادة

هجمة شتوية | الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة

قرار عاجل من الزمالك عقب الخروج الإفريقي وتسريب عقود اللاعبين

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

ترتيب مجموعة الزمالك.. الترجي يتأهل رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد السقوط الإفريقي.. جهاز فني مصري لقيادة الزمالك بعد رحيل فيريرا

أول تعليق من الغندور عقب خروج الزمالك من دوري أبطال أفريقيا

صن داونز يكشف حقيقة إعفاء خالد علي من منصبه بسبب الأهلي

ترشيحاتنا

رسمياَ.. فوز يونس وعبدالرحيم وخليفة فوق السن وكامل ويحيي والجارحي تحت السن في انتخابات الصحفيين

بعد إصدار مذكرة اعتقال ضد بوتين.. ماذا قال بايدن؟

بركات يوجه تحذيرا شديد اللهجة للزمالك

دعاء ليلة 26 من شعبان.. بـ19 كلمة يغفر الله لك كل فريضة تركتها عمدا

طريقة عمل الهوهوز في البيت بأبسط الخطوات

حتى تحافظ على المواقيت .. 10 أمور تعينك على أداء الصلاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكم دولي مفاجأة.. تعرف على ضحايا برنامج رامز جلال من لاعبي نادي الزمالك

محتاجين للراحة.. أبراج تعاني من الإجهاد والتوتر فهل أنت منهم؟

ينتظر مولوده الأول.. حودة بندق مع زوجته بالأشهر الأخيرة من الحمل

بفستان أخضر لامع.. كارول سماحة بإطلالة تعكس شخصيتها من حفلها بالكويت

فيديو

رامز نيفر.. القائمة الكاملة لضحايا لـ رامز جلال.. وحقيقة ظهور شيرين/فيديو جراف

هل يتأهل الأهلي والزمالك لدور الثمانية ؟ | سيناريوهات متوقعة

بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. رسائل الرئيس السيسي باحتفالية مبادرة كتف في كتف

كتف في كتف.. مؤسسة أبو العينين تشارك بمبادرة أكبر عمل خيري بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ