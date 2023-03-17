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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بالتحالف الوطني: وصلنا لـ6 ملايين كرتونة بعد احتفالية كتف في كتف

مصطفى زمزم
مصطفى زمزم

قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أنه شرف اليوم بتواجده مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية كتف في كتف لحظة اصطفاف وتفقد السيارات المحملة بالمواد الغذائية ولقائه مع الشباب المتطوعين وثنائه الكبير على جهودهم  طوال العام وبعد مرور عام على التحالف الوطني للعمل الأهلي.

 

وأضاف مصطفى زمزم خلال مداخلة هاتفية في "برنامج آخر النهار" تقديم الإعلامي محمد الباز"، المذاع عبر "فضائية النهار" أن البداية كانت بـ 4 ملايين كرتونة من المواد الغذائية لكن مع بداية كلمة الرئيس السيسي كنا وصلوا إلى حوالي 6 ملايين كرتونة بجهود 300 ألف من المتطوعين المنتشرين على مستوى المحافظات.

 

الأحزاب والمجتمع المدني

 

وأوضح أن المجتمع المدني لن يعمل بدون تبرعات أو دعم من الشعب المصري.


واختتم أن الأحزاب لها دور مجتمعي كبير جدا.

مصطفى زمزم مؤسسة صناع الخير عبد الفتاح السيسي المتطوعين التحالف الوطني المجتمع المدني الاحزاب كتف في كتف

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