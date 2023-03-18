إطلالة جريئة.. جنا دياب تثير الجدل في أحدث ظهور

شاركت جنا عمرو دياب، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت بإطلالة جريئة ببطن مكشوفة، ولاقت تفاعلاً من جمهورها على السوشيال ميديا.

أحدث أعمال عمرو دياب

وسبق وطرح عمرو دياب أحدث أغانيه بعنوان بطمن عليك بالتزامن مع عيد الحب، وتعد أغنية بطمن عليك من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد ابراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

آخر أعمال عمرو دياب

يذكر أن عمرو دياب قد حقق نجاحا كبيرا، بأغنيته الجديدة، التي تحمل عنوان "ما تيجي نفك"، تفاعلًا كبيرًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة، وهي من توزيع وسام عبد المنعم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، تسجيل أندرو داود وشيري شكري.