بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي المنيا

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مدخل مركز المنيا، تم نقل المصابين للمستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية 8 بمدخل مركز المنيا.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الاولية، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة مصطفي. ص. ع 21 عاما ومحمود. ح. ع 17 عاما ورجب. ع. ع 29 عاما وعمرو. ر. س 20 عاما وأحمد. خ. ت 22 عاما وجمال. ح. م 26 عاما وجمال. د. ع 52 عاما، وجميعهم يقيمون بمركز المنيا.

وتم نقل المصابين إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات وجروح واشتباه إرتجاج، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق.