اليوم 18 مارس.. محافظة المنيا تحتفل بعيدها القومي الـ104

تحتفل محافظة المنيا اليوم، السبت 18 مارس، بعيدها القومي رقم "104"، حيث سيضع الدكتور محمد أبو زيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء.

وتقدم نائب محافظ المنيا، بأصدق التهانئ القلبية لأهالي المحافظة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد، وأن يعم الخير والامن والأمان على بلادنا الغالية تحت القيادة الرشيدة، للرئيس عبد الفتاح السيسي كما وجه التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداءً له.

وفي ضوء تنفيذ تكليفات المحافظ اللواء أسامة القاضي، شهد الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بكورنيش النيل ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 104، والذي يوافق 18 مارس من كل عام.

جاء ذلك بحضور حمدي السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور على عبد السلام، مدير إدارة المنيا التعليمية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واللواء أركان حرب هاني بدوي، رئيس مدينة المنيا، وعدد من الجهات المعنية.

وشهد نائب المحافظ عددا من العروض المسرحية والفنية والأناشيد الوطنية، وفريق الكورال، بمشاركة إيجابية وفعالة من طلاب المدارس.

