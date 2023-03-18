بحث خطة استعداد إدارة الأوقاف بالحسنة لإستقبال شهر رمضان

إلتقى المحاسب سعد خليل بغدادى ،رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، الدكتور عصام عبد الهادي ، مفتش الدعوة وعميد المركز الثقافى بالحسنة ، وذلك لبحث خطة استعداد إدارة الأوقاف بالحسنة لإستقبال شهر رمضان الكريم ،بحضور محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة.

الأنشطة الدعوية:



تناول اللقاء محاور الأنشطة الدعوية والمجتمعية من حيث عقد الدروس والندوات الدينية التى تحيى الروحانيات والمشاعر الخاصة بهذا الشهر الكريم ٠

وقال عبد الهادى أنه سوف يتم أداء كافة الصلوات والشعائر بالمساجد لهذا العام طبقا لتوجيهات وزارة الأوقاف، وان الإدارة على أتم استعداد لتنفيذ الخطة المعدة لجميع المساجد فى شهر رمضان المبارك ، والتى تشمل عقد الدروس والندوات والمسابقات لحفظ وتلاوة القرآن الكريم .

ومن جانبه أكد المحاسب سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة ، على ضرورة الإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية من تنظيف وتعقيم كافة المساجد بمركز الحسنة لإعمار بيوت الله وتجهيزها لإستقبال المصلين من الأهالى حرصاً على صحة وسلامة الجميع، بالإضافة إلى تهيئة المساجد لإستقبال الشهر الكريم، وضرورة تكثيف الدروس والندوات الدينية التى تعمل على نشر الوعى الدينى ونشر القيم الاخلاقيه لدى الشباب والتى هى من المباديء الساميه للدين الإسلامي ٠