عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحث خطة استعداد إدارة الأوقاف بالحسنة لإستقبال شهر رمضان

بحث خطة استعداد الأوقاف
بحث خطة استعداد الأوقاف في شهر رمضان بالحسنة

إلتقى المحاسب سعد خليل بغدادى ،رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء،  الدكتور  عصام عبد الهادي ، مفتش الدعوة وعميد المركز الثقافى بالحسنة ، وذلك لبحث  خطة استعداد إدارة الأوقاف بالحسنة لإستقبال شهر رمضان الكريم ،بحضور محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة.

 

الأنشطة الدعوية:


 تناول اللقاء محاور الأنشطة الدعوية والمجتمعية من حيث عقد الدروس والندوات الدينية التى تحيى الروحانيات والمشاعر الخاصة بهذا الشهر الكريم ٠

وقال عبد الهادى    أنه سوف يتم أداء كافة الصلوات والشعائر بالمساجد لهذا العام طبقا لتوجيهات وزارة الأوقاف،  وان الإدارة على أتم استعداد لتنفيذ الخطة المعدة لجميع المساجد فى شهر رمضان المبارك ، والتى تشمل عقد   الدروس والندوات والمسابقات لحفظ وتلاوة القرآن الكريم .

ومن جانبه أكد  المحاسب سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة ،  على ضرورة الإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية من تنظيف وتعقيم كافة المساجد بمركز الحسنة لإعمار بيوت الله وتجهيزها لإستقبال المصلين من الأهالى حرصاً على صحة وسلامة الجميع، بالإضافة إلى تهيئة المساجد لإستقبال الشهر الكريم، وضرورة  تكثيف الدروس والندوات الدينية التى تعمل على نشر الوعى الدينى ونشر القيم الاخلاقيه لدى الشباب والتى هى من  المباديء الساميه للدين الإسلامي ٠

 

txt

اللواء شوشة يهنئ الأم المثالية على مستوى محافظة شمال سيناء

الحسنة خطه شهر رمضان المساجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد استيراد اللحوم من تشاد

2500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

بنك ناصر يطرح شهادات جديدة بعائد 22% .. تفاصيل

الأهلي ينتظر الهدية .. موعد مباراة صن داونز والهلال السوداني والقنوات الناقلة

مفاجأة .. فرج عامر يكشف عن صفقة جديدة للأهلي

باقي 4 أيام.. الحكومة تجهز مفاجأة للموظفين خلال ساعات قبل رمضان

انتهاء المؤتمر الصحفي بين وزيري خارجية مصر وتركيا بالأحضان

ترشيحاتنا

32.3 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لتركيا خلال عام 2022

السجن 10 سنوات وغرامة5 ملايين جنيه.. تحذير للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء..تفاصيل

تحذير.. الشمس الكبيرة تصيب الطقس باضطرابات قوية وأمطار لمدة 72ساعة.. فيديو

السوداني يطلق خطة عراق 2050 .. ما علاقة صدام حسين

صور عارية وإيحاءات.. قرار عاجل من المحكمة بشأن أنوش في نشر الفسق والفجور

شاهد.. تعليق شوبير على انضمام كهربا لقائمة المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خرافي.. سعر إطلالة أنغام في السعودية يثير الجدل

فستان أحمر.. بلقيس فتحي تتألق بإطلالة ساحرة وجذابة.. شاهد

بالأسود.. المطربة وعد تتألق بلوك جذاب على إنستجرام

رئيس الأركان يلتقي نظيره القطري ويعقدان الإجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة

فيديو

أسعار الذهب واستقرار الدولار اليوم السبت 18 مارس| شاهد

رئيس الأركان يلتقي نظيره القطري ويعقدان الإجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة

توابع فرح حسن شاكوش.. توعد الممتنعين عن الحضور وتمنى انتهاء الزفاف بسرعة| فيديوجراف

شكلها حلو .. أحمد جمال سعيد يدافع عن منى زكي بعد الهجوم عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ