صحة الشرقية: تقديم الخدمة الطبية لـ 2100 مريض بقافلة سوادة بالصالحية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية.

وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، قامت إدارة القوافل بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بتنفيذ القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية سوادة التابعة لمركز ومدينة الصالحية بمحافظة الشرقية، وذلك على مدار يومين ١٦ ، ١٧ مارس ٢٠٢٣.

وأضاف الدكتور هشام مسعود ، أن القافلة قدمت خدماتها من خلال ١٣ عيادة طبية، اشتملت على العديد من التخصصات، ونجحت خلال يومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ٢١٨٤ مواطن من أهالي القرية، بواقع ٣٣٩ حالة في تخصص الباطنة، ٧١ حالة جراحة عامة، ١٨٩ العظام، ٦٥٨ الأطفال، ٦٤ النساء والتوليد، ١٩٦ الجلدية والتناسلية و ٢٩ تنظيم الأسرة، ١٦١ أنف وأذن، ١٨٩ الرمد، ١٢٧ القلب والأوعية الدموية، و ٨٤ المسالك البولية.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم صرف العلاج اللازم للمرضى مجانا، وتحويل ٢٣ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط للمواطنين، وتنفيذ جلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

وأشار "مسعود"، إلى أنه يأتي هذا بعد تفعيل جهاز السونار الحديث، الذي يحتوي على (أشعة تليفزيونية، دوبلر، إيكو)، والذي تم دعمه من قبل وزارة الصحة والسكان لإدارة القوافل الطبية بالمديرية، وتم تدريب الفرق الطبية علي التعامل معه.

وقدم الدكتور هشام مسعود، الشكر لوزير الصحة والسكان علي الدعم المستمر للمنظومة الصحية بالمحافظة، ولمنسق القوافل الطبية بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضي بمحافظة الشرقية.