إستعداداً لشهر رمضان..بيطري الشرقية يضبط طن لحوم و دواجن و أسماك مخالفة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض و شوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

اكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية و إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم – أقسام قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن و الأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (١٦ ) محضر مخالفة و ضبط (٨٧٦ كجم ) لحوم و أسماك مخالفة بيانها ( ٢٤٧ كجم ) لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و ( ٣١ كجم ) أسماك مجهولة المصدر و ( ٤١ كجم ) لحوم مصنعة و أجزاء دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي و ( ٥٢٦ كجم ) ستربس دجاج و ( ٣١ كجم ) لحوم مصنعة و تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.