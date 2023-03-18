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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إستعداداً لشهر رمضان..بيطري الشرقية يضبط طن لحوم و دواجن و أسماك مخالفة

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض و شوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات  الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

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اكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية و إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم – أقسام قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن و الأسماك.

 

 وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (١٦ ) محضر مخالفة و ضبط (٨٧٦ كجم ) لحوم و أسماك مخالفة بيانها ( ٢٤٧ كجم ) لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و ( ٣١ كجم ) أسماك مجهولة المصدر و ( ٤١ كجم ) لحوم مصنعة و أجزاء دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي و ( ٥٢٦ كجم ) ستربس دجاج و ( ٣١ كجم ) لحوم مصنعة و تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.

الشرقية المجازر الحكومية حملات تفتيشية التموين الحملات التفتيشية محافظ الشرقية الطب البيطري

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