عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح 10معارض ومنافذ "أهلاً رمضان" بقرى كفر الدوار بالبحيرة

افتتاح ١٠ معارض ومنافذ
افتتاح ١٠ معارض ومنافذ "أهلاً رمضان" بقرى كفر الدوار بالبحير

قامت الوحدة المحلية بافتتاح ٦ معارض بقرى "قومبانية أبو قير، كوم اشو، دفشو، بولين، والبسلقون"، وذلك بجانب ٤ معارض تم افتتاحها منتصف الأسبوع الماضي بقرى "الأمراء، سيدي غازي، كوم البركة، وزُهرة"، بالإضافة إلى المعرض الرئيسى بمنطقة المستقبل بنطاق المدينة والذي تم إفتتاحه خلال الفترة الأخيرة الماضية.

txt

غلق 20 منشأة طبية بدون ترخيص في البحيرة

txt

الذهب الأحمر.. انطلاق موسم حصاد الفراولة في البحيرة

وتضم المعارض مختلف المنتجات من السلع الغذائية والرمضانية والخضر والفاكهة والمنظفات والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى اللحوم البلدية، وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

افتتاح ١٠ معارض ومنافذ "أهلاً رمضان" بقرى كفر الدوار بالبحيرة
افتتاح ١٠ معارض ومنافذ "أهلاً رمضان" بقرى كفر الدوار بالبحيرة
افتتاح ١٠ معارض ومنافذ "أهلاً رمضان" بقرى كفر الدوار بالبحيرة
افتتاح ١٠ معارض ومنافذ "أهلاً رمضان" بقرى كفر الدوار بالبحيرة
افتتاح ١٠ معارض ومنافذ "أهلاً رمضان" بقرى كفر الدوار بالبحيرة

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع الغذائية بأسعار إقتصادية، والقضاء على جشع بعض المحتكرين ومنع غلاء الأسعار، والتوسع فى فتح المنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

من جانبه تابع "رئيس المدينة" توافر السلع بكميات مناسبة،  وكذلك نسب إقبال المواطنين على المعارض، فيما التقى بعدد من المواطنين زوار المعارض واستمع منهم لتقييمهم للسلع والأسعار المعروضة مقارنةً بأسعار السلع المثيلة بالأسواق، واطمأن على عدم وجود أي مشكلات، مشددًا في الوقت نفسه على الالتزام بالأسعار المقررة للسلع دون أي زيادة.

تنفيذًا لتكليفات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفى إطار توجيهات الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتوسع فى إفتتاح معارض "أهلاً رمضان" هذا العام، وإستمرارها حتى نهاية شهر رمضان المبارك للعمل على توفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء دكتور عبد العزيز قطاطو، بإفتتاح ١٠ معارض ومنافذ "أهلاً رمضان" بقرى كفر الدوار، بالإضافة إلى المعرض الرئيسى بالمدينة والذي تم إفتتاحه خلال الفترة الماضية.

البحيرة محافظ البحيرة اهلا رمضان شهر رمضان المبارك الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية توفير السلع الغذائية السلع الغذائية كفر الدوار وزير التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد استيراد اللحوم من تشاد

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

2500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

بنك ناصر يطرح شهادات جديدة بعائد 22% .. تفاصيل

الأهلي ينتظر الهدية .. موعد مباراة صن داونز والهلال السوداني والقنوات الناقلة

مفاجأة .. فرج عامر يكشف عن صفقة جديدة لـ الأهلي

العالم الهولندي يتوقع زلزالا فى 3 دول عربية .. تعرف عليها

البحوث الإسلامية: الأزهر يرفض رفضًا قاطعًا دعوات دمج الديانات الثلاث

ترشيحاتنا

كيف صام الصحابة والمسلمون الأوائل؟ 3 مراحل لتشريع الصيام في عصر النبي

بعد أسبوعين| العراقي صاحب المليار يورو مؤخر ينفصل عن زوجته لهذا السبب

الأهلي يطلب تأجيل مباراته في كأس الرابطة

أنشأها كلوت بك.. قصة إنشاء أول مدرسة للطب في مصر وسبب الاحتفال بيوم الطبيب

بعد اختبار أقوى صاروخ باليستي .. كوريا الشمالية تجند 800 ألف شاب | تفاصيل

بدء توزيع 6 ملايين كرتونة على المصريين.. تكفي شهرا كاملا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| سعر فستان الملكة رانيا في عقد قران ابنتها إيمان .. رجال هذه الأبراج يفكرون بالزواج مرة ثانية

كيفية التخلص من الهالات السوداء نهائيا| علاجات غير مكلفة

رمضان 2023| روجينا تحلق شعرها وترتدي ثوب الرجال في مسلسل ستهم.. تعرف على القنوات العارضة

5 علامات تحذيرية لتليف الكبد.. خلي بالك

فيديو

تراجعت 20 جنيها.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن بعد استيراد لحوم تشاد.. فيديو

بسبب القبلات.. درة زروق تتعرض لـ موقف محرج على الهواء

رمضان 2023| روجينا تحلق شعرها وترتدي ثوب الرجال في مسلسل ستهم.. تعرف على القنوات العارضة

تحذير.. الشمس الكبيرة تصيب الطقس باضطرابات قوية وأمطار لمدة 72ساعة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ