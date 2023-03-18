افتتاح 10معارض ومنافذ "أهلاً رمضان" بقرى كفر الدوار بالبحيرة

قامت الوحدة المحلية بافتتاح ٦ معارض بقرى "قومبانية أبو قير، كوم اشو، دفشو، بولين، والبسلقون"، وذلك بجانب ٤ معارض تم افتتاحها منتصف الأسبوع الماضي بقرى "الأمراء، سيدي غازي، كوم البركة، وزُهرة"، بالإضافة إلى المعرض الرئيسى بمنطقة المستقبل بنطاق المدينة والذي تم إفتتاحه خلال الفترة الأخيرة الماضية.

وتضم المعارض مختلف المنتجات من السلع الغذائية والرمضانية والخضر والفاكهة والمنظفات والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى اللحوم البلدية، وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

افتتاح ١٠ معارض ومنافذ "أهلاً رمضان" بقرى كفر الدوار بالبحيرة

افتتاح ١٠ معارض ومنافذ "أهلاً رمضان" بقرى كفر الدوار بالبحيرة

افتتاح ١٠ معارض ومنافذ "أهلاً رمضان" بقرى كفر الدوار بالبحيرة

افتتاح ١٠ معارض ومنافذ "أهلاً رمضان" بقرى كفر الدوار بالبحيرة

افتتاح ١٠ معارض ومنافذ "أهلاً رمضان" بقرى كفر الدوار بالبحيرة

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع الغذائية بأسعار إقتصادية، والقضاء على جشع بعض المحتكرين ومنع غلاء الأسعار، والتوسع فى فتح المنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

من جانبه تابع "رئيس المدينة" توافر السلع بكميات مناسبة، وكذلك نسب إقبال المواطنين على المعارض، فيما التقى بعدد من المواطنين زوار المعارض واستمع منهم لتقييمهم للسلع والأسعار المعروضة مقارنةً بأسعار السلع المثيلة بالأسواق، واطمأن على عدم وجود أي مشكلات، مشددًا في الوقت نفسه على الالتزام بالأسعار المقررة للسلع دون أي زيادة.

تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفى إطار توجيهات الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتوسع فى إفتتاح معارض "أهلاً رمضان" هذا العام، وإستمرارها حتى نهاية شهر رمضان المبارك للعمل على توفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء دكتور عبد العزيز قطاطو، بإفتتاح ١٠ معارض ومنافذ "أهلاً رمضان" بقرى كفر الدوار، بالإضافة إلى المعرض الرئيسى بالمدينة والذي تم إفتتاحه خلال الفترة الماضية.