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رئيس التحرير
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أخبار البلد

بمشاركة «أبوالعينين الخيرية»|برلمانية: «كتف في كتف» تؤكد أن المصريين على قلب رجل واحد|صور

صدى البلد

أكدت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي، أن مبادرة "كتف في كتف" جاءت لتبلغ رسالة طالما أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مفادها أن "المصريين جميعا على قلب رجل واحد"، وأنهم بهذا التماسك والالتفاف حول الهدف قادرون على تخطي كافة الصعاب.

وأضافت وكيلة الشيوخ - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي، تؤمن بضرورة العمل الميداني، وتأكيد مكانة المواطن في أولوياتها باعتباره الهدف الأهم من كل جهود التنمية والتحديث، ضمن هذا المفهوم وتطبيقا لفكرة الحماية الاجتماعية و دالتضامن الإنساني بين مختلف المصريين على أرض المحروسة.

وتابعت: "اليوم وعبر التحالف الوطني للعمل الأهلي نشهد مبادرة وعملا غير مسبوق، تتعاون فيه مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والقطاع الخاص بالتنسيق مع الدولة، لتوفير الدعم اللازم لأكثر من 20 مليون مواطن في طول البلاد وعرضها، قبل حلول شهر رمضان المبارك، تأكيداً لقدرة الدولة المصرية بكل عناصرها على مواجهة أزمة من أشد الأزمات التي يمر بها العالم، والتي لم تسلم منها دولة غنية كانت أو فقيرة".

وأشارت إلى أن هذا التحالف، الذي نفذ المبادرة نجح في توفير أكثر من 6 ملايين "كرتونة غذائية"، نجح أيضا في تحفيز طاقة الشباب المصري الواعد على التطوع والنزول للعمل الأهلي، بما وفره من نحو ستين ألف شاب وفتاة من عيون وأمل ومستقبل الشعب المصري ليشاركوا بجهدهم ووقتهم وطموحهم في تنفيذ هذه المبادرة التي ربما تكون واحدة من أكبر و أوسع مبادرات الخدمة العامة على مستوى المنطقة بل والعالم.

وأضافت أنها كانت لفتة حضور الرئيس بنفسه ليقدم الشكر لهؤلاء الشباب والفتيات، رسالة أخرى تؤكد مدى تقدير الدولة المصرية لجهود الشباب وأملها في أنهم الضمان الوحيد لمستقبل هذا الوطن ، وكما يقول الرئيس السيسي دائما أن هذا البلد سيُبنى بالحلم والأمل وبالعلم والعمل، فهذه هي بصدق أدوات مصر التي يستخدمها ببراعة شبابها الجديد.

يذكر أن مبادرة "كتف في كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحيث تستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وإيمانًا من أعضاء التحالف بأهمية المبادرة تمت زيادة أعداد الكراتين لصالح الفئات الأكثر استحقاقًا، يأتي ذلك تعزيزًا علي مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

يذكر أن التحالف الوطني شاركت فيه 32 مؤسسة خيرية منها مؤسسة أبو العينين وهو ماراثون للعمل الخيري.

وكيلة مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي السيسي

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