عمر كمال ومجدي سيف يستعدان لطرح "أهلا رمضان"

حرص الموزع الموسيقي رامى نوار، على توجيه رسالة شكر لفريق عمل أغنية " اهلا رمضان" للمطرب عمر كمال ، وذلك من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”.

انتهى المطرب عمر كمال من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “أهلا رمضان” يقوم بغنائها بمشاركة المطرب الشاب سيف مجدي وإنتاج سلطان الشن.

أغنية أهلا رمضان من كلمات محمد حسنى وتوزيع رامى نوار و الحان مصطفى ابراهيم وهندسة صوتية حسام سعيد.

الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب من إخراج أشرف رمضان، ومن المفترض طرحها خلال يومين بالتزامن مع احتفالات قدوم الشهر الكريم.

وحرص عمر كمال أول أمس على زيارة مستشفى سرطان الأطفال 57357، وقام بالتقاط الصور التذكارية مع الأطفال، بالإضافة إلى غنائه العديد من الأغنيات مع أكثر من طفل ممن يحبون الغناء.