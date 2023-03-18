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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماهو مرض السكري الكاذب .. معلومات صادمة عنه

السكري الكاذب
السكري الكاذب

يعد مرض السكري الكاذب من المشكلات الصحية غير المعروفة بشكل واسع خاصة أنها من الحالات النادرة .. فما هو؟ ومامدى خطورته؟
 

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ذكر موقع “ كليفند كلينك” أن مرض السكري الكاذب حالة نادرة ولكن يمكن علاجها حيث ينتج جسمك الكثير من البول ولا يمكنه الاحتفاظ بالمياه بشكل صحيح ويكمن أن يكون هذا المرض مزمنًا  أو مؤقتًا ويمكن أن يكون خفيفًا أو شديدًا حسب السبب.

يحدث مرض السكري الكاذب في الغالب بسبب مشكلة في الهرمون المضاد لإدرار البول (ADH ، أو فاسوبريسين)  إما أن جسمك لا ينتج ما يكفي من ADH أو أن كليتيك لا تستخدمه بشكل صحيح.

كثرة التبول
كثرة التبول

يعانى الأشخاص المصابون بمرض السكري الكاذب  من إخراج كميات كبيرة من البول عدة مرات في اليوم ويشربون كميات كبيرة من الماء لأنهم يشعرون بالعطش باستمرار. 

إذا كنت مصابًا بمرض السكري الكاذب ولا تشرب كمية كافية من السوائل لتعويض فقد الماء عن طريق البول ، فقد تصاب بالجفاف  وهو أمر خطير على صحتك، لهذا السبب يعد مرض السكري الكاذب حالة خطيرة تتطلب علاجًا طبيًا.

يطلق على هذا المرض اسم السكري الكاذب بالرغم من تشابه الأعراض مع النوع العادي لأنه لايحدث بسبب مشكلة فى البنكرياس وإفراز الإنسولين وإنما بسبب هرمون مسئول عن عملية التبول ، ويعد النوع التقليدي اصعب فى الأعراض وأكثر فى عدد المضاعفات الخطيرة من السكري الكاذب ولكن كلاهما ضار وخطير إذا أهمل علاجه.   

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