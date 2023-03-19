عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس مقاول وسائقين سرقوا طوب إنترلوك بالقطامية

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس مقاول وسائقين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة طوب "إنترلوك" بالقطامية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك،

وكان قد ضبط رجال مباحث القاهرة مقاول وسائقين لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة طوب "إنترلوك" بالقطامية ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد رصدت على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" قيام سائق سيارة نقل بسرقة طوب "إنترلوك" وتحميله على السيارة قيادته حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.  

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل التقنى أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها ملك أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة وأنه وراء إرتكاب الواقعة بمعاونة سائق ومقاول.

تم إستهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بالمنطقة محل سكنهم وبحوزتهم كمية من الطوب.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس مقاول وسائقين حبس مقاول حبس مقاول سائقين سرقة انترلوك طوب إنترلوك القطامية القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على تعادل الهلال مع صن داونز

قبيل استحقاق شهادة الـ 18%.. هل يمكن تجديدها مرة أخرى؟| وهذه الهدية في انتظار أصحابها

دوري أبطال أفريقيا.. تحرك عاجل من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

مقدم كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو .. طلاق فنانة شهيرة بعد زواج قصير

انتقادات لـ ويجز بعد ظهوره ببليزر حريمي في حفل أنغام

بعد طلاقها .. ياسمين رئيس تعيش قصة حب جديدة مع رجل أعمال .. خاص

رئيس وادي دجلة يوجه رسالة لـ اتحاد الكرة بشأن مواجهة الأهلي والهلال

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل الهلال وصن داونز

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى شركة إنتاج ضد شيرين عبد الوهاب

نشر الفسق والفجور وملابس عارية.. محاكمة أنوش ملكة الروتين بعد قليل

حبس شخص لحيازته سلاح آلي وخرطوش وهيروين واستروكس بالقاهرة

9 كيلو حشيش.. حبس شخصين للإتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

حبس 3 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالمرج

حبس عصابة سرقة المساكن في القاهرة

حبس 3 أشخاص لارتكاب 5 وقائع سرقة هواتف محمولة بالقاهرة

حبس شخص سرق أجزاء من سيارة بمدينة نصر

ترشيحاتنا

كوسوفو وصربيا تتوصلان إلى "اتفاق مبدئي" لتطبيع العلاقات

سعر الذهب عيار 18 اليوم 19-3-2023

دعاء يوم 27 شعبان .. يريح بالك ويشرح صدرك قبل نهاية الشهر

طالبان تعلن حظر زراعة الحشيش في أفغانستان

برنامج دعم التكتلات الاقتصادية.. خطوات الحكومة لدعم الصادرات والناتج المحلي الإجمالي بتكليفات رئاسية

بداية كورونا من المختبر أم الحياة البرية؟.. دراسة جديدة تحل اللغز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاتبة: مصر في مقدمة الدول التي دافعت دوما عن القضية الفلسطينية

مع تقلبات الجو.. أطعمة تحمى جسمك من الإصابة بالزكام

ماهو مرض السكري الكاذب .. معلومات صادمة عنه

ملايين الأسماك ميتة على شواطئ أستراليا .. إلى ماذا تستعد الأرض ؟

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب ويشيد بكهربا وقرار خاص بـ إمام عاشور |فيديو

قبل وفاتها بالسرطان .. وصية أمّ أبكت الملايين على فيسبوك | فيديوجراف

حافظ على فلوسك .. تفاصيل شهادة استثمار ببنك ناصر بأكبر عائد سنوي

184 مليون جنيه.. إكرامي يكشف مهر ابنته حبيبة زوجة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ