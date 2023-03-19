حبس مقاول وسائقين سرقوا طوب إنترلوك بالقطامية

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس مقاول وسائقين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة طوب "إنترلوك" بالقطامية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك،

وكان قد ضبط رجال مباحث القاهرة مقاول وسائقين لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة طوب "إنترلوك" بالقطامية ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد رصدت على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" قيام سائق سيارة نقل بسرقة طوب "إنترلوك" وتحميله على السيارة قيادته حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل التقنى أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها ملك أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة وأنه وراء إرتكاب الواقعة بمعاونة سائق ومقاول.

تم إستهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بالمنطقة محل سكنهم وبحوزتهم كمية من الطوب.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.