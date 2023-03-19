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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لإتجاره في العملة بالقاهرة

الدولار
الدولار

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالقاهرة.

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شخص حبس النقد الأجنبي المرج القاهرة

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