«التحالف الوطني» يعلن بدء توزيع مليون و100 ألف كرتونة مواد غذائية ولحوم

قال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مبادرة «كتف في كتف» هي إحدى مبادرات التحالف الوطني، مشيرًا إلى أن التحالف الوطني ولد كبير، حيث إنه بدأ بحوالي 24 مؤسسة ووصل حاليًا إلى 34 مؤسسة ويندرج تحت هذه المؤسسات حوالي 25 ألف جمعية.

وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن التحالف الوطني بدء الجمعة الماضية في توزيع مليون و100 ألف كرتونة مواد غذائية ولحوم وملابس جديدة، لافتاً إلى أن أمس شهد انطلاق قوافل من إستاد القاهرة وجميع فروع التحالف الوطني في جميع المحافظات.

أوضح أن جمعية الأورمان يوجد لديها حوالي 25 فرعًا على مستوى الجمهورية، منوهًا بأن هذه المؤسسات تستطيع أن تستهدف المواطنين الأولى بالرعاية، حيث إن التحالف الوطني كان له ميزة مهمة وهي تكوين قاعدة بيانات موحدة لأعضاء التحالف يوجد بها جميع الأسر التي تحتاج إلى الرعاية.