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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حدث غير مسبوق.. جنوح 900 دلفين على شواطئ فرنسا

جنوح دلافين
جنوح دلافين

تشهد المحيطات والأنهار حول العالم تغيرات سريعة بسبب عدة عوامل بيئة تؤدي إلى موجة غير مسبوقة من حوادث جنوح الدلافين، كان آخرها ما رصده مرصد المحيطات على شواطئ المحيط الأطلسي الفرنسية، حيث جنحت 910 دلفين على الأقل.

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وأوضح المرصد أن ما يقرب من 420 من الحوتيات الصغيرة جنحت على ساحل المحيط الأطلسي بين 10 و17 مارس الحالي، بينها 120 في 11 و12 مارس وحدهما.

 ووصف «المرصد» هذا الرقم بأنه «غير مسبوق».

 ولاحظ «المرصد» الذي يتولى منذ 1970 إحصاء حالات جنوح الحوتيات على ساحل المحيط الأطلسي «تنوعاً كبيراً في حال الجيف»، ويظهر منها أن بعض الدلافين المنجرفة إلى الساحل نفقت قبل بضعة أيام فحسب، في حين يعود نفوق أخرى إلى أسابيع عدة طبقاً لتقرير.

 

دلفين شواطئ حول العالم

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