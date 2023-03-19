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رئيس التحرير
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الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس شهر رمضان وتحذر من هذا الأمر

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا طفيفًا خلال الثلاثة أيام المقبلة.

وحذرت «غانم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن والمذاع عبر قناة الحدث اليوم، من أن هذه الفترة من العام (نهاية شهر مارس ومطلع إبريل) دائمًا تنشط بها الأتربة والرمال المثارة، مشيرة إلى ضرورة ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية، إضافة إلى ارتداء ملابس ثقيلة خلال فترات الليل وقضاء صلاة التراويح، نظرًا لأن الأجواء ستكون باردة ليلًا على الأنحاء كافة وشديدة البرودة بالمدن الجديدة.
 

وأشارت إلى وجود منخفض جوي متعمق في درجات الجو العليا والذي يساعد بشكل كبير على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تحجب جزء كبير من اشعة الشمس خلال فترات النهار والتي تساعد على احساسنا بالبرودة ويكون الطقس شتوي معتدل خلال فترة النهار على اغلب المناطق الشمالية وشمال الصعيد اما فترات الليل فستكون هناك انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة خاصة في ساعات الليل المتأخر حتى ساعات الصباح الباكر وستكون درجات الحرارة تتراوح بين 11 و 12 درجه مئوية ليلا. 

بداية فصل الربيع 

 ونوهت إلى؛ بداية من يوم الثلاثاء سيبدأ فصل الربيع وسترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف وستكون درجات الحرارة يوم الخميس اول ايام رمضان حوالي 24 درجه مئوية وسيكون هناك اتربة ورمال مثارة مما يؤدي الى انخفاض الرؤيه الافقي؛  منوهة الى ان الاشخاص الذين يعانون من حساسيه الجيوب الانفيه وحساسية الصدر ضرورة ارتدائهم الماسكات عند الخروج مع عدم تخفيف الملابس خاصة ساعات الليل ؛ ناصحة بعدم تبديل الملابس الصيفيه بالشتويه الا بعد نهاية شهر رمضان.

وأوضحت،:" المناطق الصحراويه والمدن الجديدة تتسم   بالبرودة  ليلا بالاضافة الى وجود نشاط نسبي للرياح ليلا وذلك يساعد على احساسنا بالبرودة وذلك لمدة ال  72 ساعة القادمة بالاضافة الى توقع سقوط  امطار بين خفيفه ومتوسطة على المناطق الساحليه والمطلة على البحر المتوسط وبالفعل حدث سقوط امطار اليوم على بعض المناطق وهذه الاجواء متوقع استمرارها حتى يوم الإثنين القادم .

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