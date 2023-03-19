صب النار على الزيت.. كوريا الشمالية تشن هجومًا ضد أمريكا والأمم المتحدة

وجهت كوريا الشمالية اتهامًا للولايات المتحدة الأمريكية بالتعدي على سيادتها بعد طرح مسألة حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية المركزية الرسمية.

وأضافت الوكالة الكورية الشمالية أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش سمح بتأجيج الوضع و"صب الزيت على النار" في شبة الجزيرة الكورية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قررت عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية حقوق الإنسان لكوريا الشمالية.

وعليها ردت وزارة خارجية كوريا الشمالية على الأمر في وقت سابق، قائلة إن الأعمال العدائية الأمريكية ضد بيونج يانج، قد وصلت إلى مرحلة خطيرة لا يمكن التغاضي عنها.

خارجية كوريا الشمالية : حقوق الإنسان تعني السيادة على وجه التحديد،

وأكدت الخارجية أن الموقف الثابت للشعب الكوري تجاه الولايات المتحدة هو أن عليهم أن يعاقبوا بلا رحمة “الإمبرياليين الأمريكيين” الذين ينكرون تمامًا سيادة كوريا الشمالية، وبالتالي يدفعون الثمن غاليًا دون أن يفشلوا، كما أن حقوق الإنسان تعني السيادة على وجه التحديد، ومن الحق المشروع لدولة ذات سيادة أن تستخدم كل الوسائل الممكنة للدفاع عن سيادتها.