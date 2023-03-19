عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استبعاد نجمي البرازيل من ودية المغرب .. تفاصيل

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

قام رامون مينيزيس المدرب المؤقت لمنتخب البرازيل، باستبعاد لاعبين بارزين من قائمة السيليساو لودية المغرب المقررة يوم السبت المقبل في طنجة.

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، في بيان رسمي، إن مينزيس لم يستدع الثنائي ماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان وريتشارليسون، لاعب توتنهام، بسبب الإصابة.

وتابع: "ما زال ماركينيوس يتعافى من إصابة عضلية ستحرمه من المشاركة في ودية المغرب، بينما يغيب ريتشارليسون بعدما تعرض لإصابة أمام ساوثهامبتون أمس السبت".

وأبلغ الجهاز الطبي بتوتنهام طبيب منتخب البرازيل رودريجو لاسمار، بأن حالة ريتشارليسون لا تسمح له بخوض الودية الأولى للسيليساو، بعد خروجه من مونديال قطر 2022، بربع النهائي على يد كرواتيا.

وأوضح البيان أن مينزيس ما زال يبحث ما إذا كان سيستدعي لاعبين آخرين محل ماركينيوس وريتشارليسون، حيث يغيب عن القائمة أيضا نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان للإصابة.

ويبرز في القائمة التي تضم 23 لاعبا، "فينيسيوس جونيور ورودريجو وكاسيميرو وميليتاو"، بجانب 9 لاعبين يشاركون مع المنتخب الأول للمرة الأولى.

منتخب البرازيل ودية المغرب المغرب ماركينيوس وريتشارليسون توتنهام اريس سان جيرمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

28 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن الآن بعد قرار التموين والبانيه مفاجأة

2600 جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد سقوط بنك أمريكي شهير

بديل فيريرا.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية في الزمالك

مفاجأة في سعر الدواجن اليوم في الأسواق 

هددها بنشرها.. مدير مطعم شهير بالجيزة يسرق صورا خاصة لفتاة ويبتزها

بعد 14 سنة.. ليلى غفران تتحدث عن مقتل ابنتها هبة

الأوقاف تزف خبرًا سارًا حول صلاة التراويح بمسجد الحسين|تفاصيل

ترشيحاتنا

بيان عاجل لمجموعة السبع بشأن تقاعس مجلس الأمن ضد كوريا الشمالية

مصر تطلق المرحلة الجديدة من استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أول هاتريك.. كهربا يسجل ويصنع 10 أهداف بقميص النادي الأهلي

صندوق تحيا مصر يوفر 200 طن مواد غذائية جافة لصالح 20 ألف أسرة في سوهاج

القباج: التنمية الشاملة لا يمكن تحقيقها دون المشاركة الإيجابية من المرأة

الري: تركيب الستائر المعدنية بقنطرة بحر يوسف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تؤدى مناسك العمرة برفقة ابنة شقيقتها.. صور

بسبب صورة.. ثعبان كاد ينهي حياة رجل في أستراليا | تفاصيل

احضن الدب| وكالة أمريكية تعلن عن وظيفة براتب مجز

أزمة تسهيلات التصوير تثير الجدل في ندوة الاقتصاد وعلاقته بالسينما بمهرجان الإسماعيلية

فيديو

خطبة وصلاة في وقت واحد.. فتنة داخل مسجد بليبيا بسبب الإمام| فيديوجراف

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب ويشيد بكهربا وقرار خاص بـ إمام عاشور |فيديو

قبل وفاتها بالسرطان .. وصية أمّ أبكت الملايين على فيسبوك | فيديوجراف

حافظ على فلوسك .. تفاصيل شهادة استثمار ببنك ناصر بأكبر عائد سنوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ