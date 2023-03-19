استبعاد نجمي البرازيل من ودية المغرب .. تفاصيل

قام رامون مينيزيس المدرب المؤقت لمنتخب البرازيل، باستبعاد لاعبين بارزين من قائمة السيليساو لودية المغرب المقررة يوم السبت المقبل في طنجة.

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، في بيان رسمي، إن مينزيس لم يستدع الثنائي ماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان وريتشارليسون، لاعب توتنهام، بسبب الإصابة.

وتابع: "ما زال ماركينيوس يتعافى من إصابة عضلية ستحرمه من المشاركة في ودية المغرب، بينما يغيب ريتشارليسون بعدما تعرض لإصابة أمام ساوثهامبتون أمس السبت".

وأبلغ الجهاز الطبي بتوتنهام طبيب منتخب البرازيل رودريجو لاسمار، بأن حالة ريتشارليسون لا تسمح له بخوض الودية الأولى للسيليساو، بعد خروجه من مونديال قطر 2022، بربع النهائي على يد كرواتيا.

وأوضح البيان أن مينزيس ما زال يبحث ما إذا كان سيستدعي لاعبين آخرين محل ماركينيوس وريتشارليسون، حيث يغيب عن القائمة أيضا نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان للإصابة.

ويبرز في القائمة التي تضم 23 لاعبا، "فينيسيوس جونيور ورودريجو وكاسيميرو وميليتاو"، بجانب 9 لاعبين يشاركون مع المنتخب الأول للمرة الأولى.