ماذا حدث في المواقع الأثرية السورية بعد الزلزال؟.. تقرير للقاهرة الإخبارية|شاهد

ما بين تصدع أو تهدم.. ماذا حدث في المواقع الأثرية السورية بعد الزلزال؟

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان " ما بين تصدع أو تهدم.. ماذا حدث في المواقع الأثرية السورية بعد الزلزال؟"، حيث تضررت مواقع سورية عتيقة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وأظهر التقرير أن كنيسة القديس سمعان والتي يعود تاريخها إلى عدة قرون كانت من بين المواقع التي تضررت جراء هذا الزلزال، وفي ظل المشكلات التي تواجه ملف إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب التي استمرت أكثر من عقد من الزمان في سوريا تزداد صعوبة ترميم المناطق الأثرية المتضررة.

وأكد التقرير أن المباني الأثرية تضررت بشكل بالغ وجرى اكتشاف 14 مكانا وموقعا أثريا من أصل 25 زارها متخصصون وموظفون بمكتب آثار إدلب للوقوف على حجم تلك الأضرار وبحث كيفية ترميمها.

وتابع التقرير أن حتى الآن، تمت زيارة 25 موقعا تبين منها 14 موقعا تعرضت لأضرار، حاليا تصنيف الأضرار ما بين التصدعات والانهدامات الكاملة في العناصر المعمارية مثل قلعة سمعان، او تصدعات وتباعد بين الأحجار مثل باقي المدن، بالإضافة إلى أضرار طالت الشريحة الأثرية ضمن مراكز المدن في إدلب وأريحا وغيرهما، التي تحوي الحمامات والمساجد التاريخية.