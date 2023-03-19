عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماذا حدث في المواقع الأثرية السورية بعد الزلزال؟.. تقرير للقاهرة الإخبارية|شاهد

صدى البلد

ما بين تصدع أو تهدم.. ماذا حدث في المواقع الأثرية السورية بعد الزلزال؟

 

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان " ما بين تصدع أو تهدم.. ماذا حدث في المواقع الأثرية السورية بعد الزلزال؟"، حيث تضررت مواقع سورية عتيقة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

 

وأظهر التقرير أن كنيسة القديس سمعان والتي يعود تاريخها إلى عدة قرون كانت من بين المواقع التي تضررت جراء هذا الزلزال، وفي ظل المشكلات التي تواجه ملف إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب التي استمرت أكثر من عقد من الزمان في سوريا تزداد صعوبة ترميم المناطق الأثرية المتضررة.

 

وأكد التقرير أن المباني الأثرية تضررت بشكل  بالغ وجرى اكتشاف 14 مكانا وموقعا أثريا من أصل 25 زارها متخصصون وموظفون بمكتب آثار إدلب للوقوف على حجم تلك الأضرار وبحث كيفية ترميمها.

 

وتابع التقرير أن حتى الآن، تمت زيارة 25 موقعا تبين منها 14 موقعا تعرضت لأضرار، حاليا تصنيف الأضرار ما بين التصدعات والانهدامات الكاملة في العناصر المعمارية مثل قلعة سمعان، او تصدعات وتباعد بين الأحجار مثل باقي المدن، بالإضافة إلى أضرار طالت الشريحة الأثرية ضمن مراكز المدن في إدلب وأريحا وغيرهما، التي تحوي الحمامات والمساجد التاريخية.

اكتشاف بحث ترميم كنيسة سوريا زلزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

28 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن الآن بعد قرار التموين والبانيه مفاجأة

2600 جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد سقوط بنك أمريكي شهير

بديل فيريرا.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية في الزمالك

ضحية مدير أشهر فرع للمأكولات: نشر صور جسدي بحساب سهير المليجي

الزوجة وقفت ناضورجية لـ عشيقها.. حكاية ربة المنزل والحلاق في الجيزة

35 جنيها دفعة واحدة| هبوط قوي في سعر الذهب بعد سلسلة ارتفاعات.. وهذه قيمته بالدول العربية

متداول.. سائق يقود سيارة مشتعلة على كوبري التجنيد

ترشيحاتنا

مستوى قياسي جديد.. رئيس شعبة الذهب يكشف مفاجأة بشأن الأسعار

البرلمان يوافق على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية في مجموعه

للتعاون في مواجهة الجماعات المسلحة.. توقيع محضر أمني مشترك بين العراق وإيران

الزمالك اليوم.. نجم الأبيض يقترب من الأهلي واستقالة جديدة وغموض بمصير فيريرا

لقطات صادمة لسيدتين تعتديان على شاب داخل كمبوند بالشيخ زايد..شاهد

التعليم تستعد لتنظيم دورة رمضانية بين المدارس لتشجيع الطلاب على الرياضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرده من العمل.. عامل هندي يشعل النيران في 12 سيارة

لمرضى السكر في الصيام.. روشتة لتجنب التعب خلال الشهر الكريم

لن تصدق.. حقيقة تسبب اللحوم الحمراء في سرطان القولون

بعد تصريحها المثير للجدل.. 10 صور وضعت رانيا يوسف في مأزق

فيديو

حافظ على مدخراتك.. بديل شهادة الـ18% في بنك مصر والأهلي

أسعار الذهب اليوم الأحد.. ومفاجأة في عيار 21

حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة

خطبة وصلاة في وقت واحد.. فتنة داخل مسجد بليبيا بسبب الإمام| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ