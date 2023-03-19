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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ مناخ: مصر لديها خطة متكاملة لحماية شواطئها من تداعيات التغيرات المناخية|فيديو

صدى البلد

قال عبدالمسيح سمعان أستاذ المناخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في كل لقاءاته وفي قمة المناخ كوب 27 أكد على أهمية الحلول في هذا الأمر، حيث إن المشروعات تسهم  في حماية المواطنين والحفاظ على حياتهم ومنع ما يسمى بالهجرة البيئية؛ فعندما تحدث ارتفاعات في مستوى البحار يمكن أن ينتقل الناس منها إلى مناطق داخلية، وبالتالي فإن هذه المشروعات ستمنع مثل هذه الأمور وستحافظ على المواطنين وتحافظ على المناطق العامة والتراث الثقافي والحضاري لهذه المدن.

وأضاف الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ المناخ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح، المذاع على قناة اكسترا نيوز الأخبارية"، ، أنّ القيادة المصرية  لديها خطة متكاملة لحماية شواطئها من تداعيات التغيرات المناخية، مضيفا أن  الجهود التي تبذلها باستراتيجيتين، وهما الأولى  الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 وقد تحقق الهدفين الثالث والرابع ويخصان التكيف مع تغير المناخ.

وتابع سمعان أن الاستراتيجية الثانية لمصر هي الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وتمثل نموذجا ناجحا جدا للعمل على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وحماية الشواطئ.

عبدالفتاح السيسي المواطنين القيادة المصرية التغيرات المناخية مشروعات شواطئ

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