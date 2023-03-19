مركز شباب الميناء بالغردقة يمثل البحر الأحمر في دوري المحافظات الحدودية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، حصول مركز شباب الميناء على المركز الأول على مستوى المحافظة، ليمثل محافظة البحر الأحمر فى التصفيات النهائية للمحافظات الحدودية في كرة القدم والمقامة بمحافظة مرسي مطروح.

وأوضحت نادية ابراهيم السيد مدير الإدارة العامة للشباب، أن الدوري يأتى تنفيذه في إطار اهتمام جميع القيادات السياسية بأبناء المناطق الحدودية، وذلك لاكتشاف الموهوبين والتحفيز على المشاركة البناءة.

على الجانب الأخر نظمت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، قافلة طبية بإدارة مرسى علم الصحية، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "حياة كريمة".

وتم خلال القافلة المجانية -التي استمرت لمدة يومين،- الكشف الطبي وصرف العلاج لـ351 حالة بمختلف التخصصات، كما تم إجراء 46 فحصا معمليا، و21 أشعة وسونار، بالإضافة إلى إجراء 31 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.