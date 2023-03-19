سكن كريم.. تنفيذ 320 وحدة سكنية في 6 مراكز بالبحيرة.. صور

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على أن المحافظة تٌولي إهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبخاصةً مشروع "سكن كريم" أحد مشروعات المبادرة الرئاسية، ويهدف إلي توفير سكن ملائم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، وكذا توفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياة شرب نقية وصرف صحي وترميم أسقف لمنازل الأسر لكفالة حقها في العيش في سكن كريم.

تنفيذ 320 وحدة سكنية بنطاق 6 مراكز بالبحيرة

تنفيذ 320 وحدة سكنية بنطاق 6 مراكز بالبحيرة

تنفيذ 320 وحدة سكنية بنطاق 6 مراكز بالبحيرة

تنفيذ 320 وحدة سكنية بنطاق 6 مراكز بالبحيرة

تنفيذ 320 وحدة سكنية بنطاق 6 مراكز بالبحيرة

يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة والموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" بنطاق المحافظة.

ومنها مشروع "سكن كريم" أحد مشروعات المبادرة الرئاسية والذي يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية وبالتنسيق مع وحدة حياة كريمة بالمحافظة ويهدف المشروع إلي تنفيذ 40 عمارة تضم 320 وحدة سكنية بالإضافة إلي 320 حظيرة لتربية الماشية بنطاق 42 وحدة محلية بـ 9 قري بـنطاق المراكز المنفذ بها المبادرة الرئاسية حياة كريمة (دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون).

وتم الإنتهاء من أعمال تنفيذ مشروع سكن كريم بقريتى كفر داوود وبني سلامة بوادي النطرون والأعمال المنفذة عبارة عن:

4 عمارات علي مساحة 4200 م2 بقرية "كفر داوود" عباره عن دور أرضى و3 أدوار علوية تضم 32 وحدة بكل دور وحدتين بمساحة 100م لكل وحدة بالإضافة إلى تنفيذ 32 حظيرة.

وكذا 4 عمارات علي مساحة 4200 م2 بقرية "بنى سلامة" عباره عن دور أرضى و3 أدوار علوية تضم 32 وحدة بكل دور وحدتين بمساحة 100م لكل وحدة بالإضافة إلى تنفيذ 32 حظيرة مساحة الحظيرة 15 م2.