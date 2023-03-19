انهارت في البكاء .. إطلالات أثارت ضجة لرضوى الشربيني

تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني ، تريند مؤشر البحث بعد دخولها فى نوبة بكاء على الهواء.



وتتميز الإعلامية رضوى الشربيني ، بإطلالاتها الانيقة الاول تكشف عن وأنوثتها و جسمها الممشوق فهى تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه.





ومن الناحية الجمالية تعتمد الإعلامية رضوى الشربيني ، على المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا .



ودخلت الإعلامية رضوى الشربيني في حالة بكاء على الهواء، بعد تأثرها بحديث الداعية الإسلامية نيفين مختار، التيتمت استضافتها في آخر حلقات الموسم السابع من برنامج “هي وبس” عبر قناة CBC سفرة.

وقالت الإعلامية رضوى الشربيني: “وجاءت اللحظات الأخيرة لهذا الموسم، فادعي بكل اللي نفسك فيه وادعي من قلبكباللي انتي عايزاه في الدنيا والآخرة، واتكلمي مع ربنا عن الناس اللي سابتك وسابت حياتك وتوفاهم الله، واد إيهواحشينك، وهو هيصبرك ويربط على قلبك”.





وأضافت مقدمة برنامج “هي وبس”: "كلميه براحة عن أذية الناس ليكي، وإن لينا رب عالم بالعباد،

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