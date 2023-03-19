محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير 7 مناطق غير مخططة

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة تطورات الموقف التنفيذى لمشروع تطوير المناطق غير المخططة الذى يجرى بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية لتطوير 7 مناطق بمدينة دمياط وهي "المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح ".

جاء الاجتماع بحضور ممثلى الجهات الاستشارية والمُنفذة وأعضاء لجنة الإشراف على المشروع.

واطلعت المحافظ، على نسب التنفيذ بجميع المناطق، وما تم تنفيذه من أعمال الرصف بالأسفلت للشوارع الرئيسية و بالانترلوك للشوارع الفرعية، كما تم استعراض الجداول الزمنية الخاصة بإنهاء تلك الأعمال بكل منطقة.

وناقشت الدكتورة منال عوض، آلية تلافى أى معوقات قد تبطئ نسب التنفيذ لتحقيق طفرة على أرض الواقع.

وبحثت الدكتورة منال عوض، ملامح الخطة القادمة لاستكمال الأعمال الخاصة بالمشروع وإنهاء تلك الأعمال بعدد من المناطق، مؤكدة على الدفع بالعمالة والمعدات المطلوبة للتنفيذ.

ووجهت بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواصفات الفنية والهندسية، مشددة على التنسيق بين كافة الجهات لتحقيق الهدف من المشروع بتنفيذ مخطط متكامل لرفع كفاءة شبكات المرافق والطرق بتلك المناطق.