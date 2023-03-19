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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة نقل بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة. 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحررمحضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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حادث تصادم بين توك توك و سيارة نقل  

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة كفر الدوار  يفيد بوقوع حادث تصادم بين توك توك و سيارة نقل  بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة ٦ أشخاص بجروح متفاوتة وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي الحادث 

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من "‏سكينة عبد السلام عبد الرؤوف 31 سنة ، السيد رمضان السيد عوش 44 سنة ، يوسف السيد رمضان ٣ سنوات رمضان السيد رمضان ٦سنوات ، مريم السيد رمضان ٧ سنوات ، محمد السيد رمضان ٥ سنوات ، مقيم كفر الدوار  جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونُقل المصابون جميعاً إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرةالتحقيقات في الحادث.

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