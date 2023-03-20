اشتريها من الكويت.. سعر أرخص سيارة من BMW موديل 2023

تعتبر السيارة BMW الفئة الثالثة موديل 2023، هي ارخص سيارة سيدان مقدمة من عملاقة تصنيع السيارات الالمانية داخل السوق الكويتي، حيث يتم طرحها عبر فئتين، مع اطلالة خارجية تجمع بين الفخامة والاداء القوي، إلى جانب القدرات الفنية والتقنية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر سيارة BMW الفئة الثالثة موديل 2023 في الكويت وابرز مواصفاتها.

BMW الفئة الثالثة موديل 2023

محرك السيارة BMW الفئة الثالثة موديل 2023

تعتمد السيارة BMW الفئة الثالثة على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، بقوة قدرها 184 حصانا، مع عزم دوران 300 نيوتن/متر، بينما تتمتع بناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الخلفي.

BMW الفئة الثالثة موديل 2023

اداء السيارة BMW الفئة الثالثة موديل 2023

يمكن للسيارة BMW الفئة الثالثة موديل 2023 أن تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 7.1 ثانية، للانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 240 كيلومتر في الساعة.

BMW الفئة الثالثة موديل 2023

مواصفات الامان بالسيارة BMW الفئة الثالثة موديل 2023

تضم السيارة BMW الفئة الثالثة مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح، وخاصية دعم المكابح BA، بالاضافة إلى حساسات حركة أمامية وخلفية، وكاميرا للتحكم، مع خاصية متابعة ضغط الاطارات، ومحدد سرعة.

BMW الفئة الثالثة موديل 2023

كما تحتوي السيارة BMW الفئة الثالثة على خاصية الثبات الديناميكي، ونظام المساعدة على خوض المرتفعات والمنحدرات، وقفل مركزي، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وزر تشغيل وايقاف المحرك.

سعر السيارة BMW الفئة الثالثة موديل 2023 في الكويت

الفئة الاولى بي إم دبليو 3 سيريز 320i موديل 2023 بسعر 15.450 دينار.

الفئة الثانية بي إم دبليو 3 سيريز 320i Sport Line موديل 2023 بسعر 16 الف دينار.