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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد أبو بكر: التنظيم الدولي للإخوان المسلمين هدفه الرئيسي قتل الدولة.. فيديو

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

قال الدكتور خالد أبو بكر، المحامي الدولي، إن  الحماية الاجتماعية من أرقى الأشياء التي تقوم بها الحكومات سواء مصر أو أي دولة في العالم ، مشيرًا إلى أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للجمعيات الخيرية، جعل هناك نوعًا من حب المشاركة في العمل الخيري.


وتابع "أبو بكر"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الاحد، أن مشهد الاحتفال في مبادرة "مكتف في كتف"  كان رسالة واضحة لتكاتف منظمات المجتمع المدني، مشددًا ان هذا الاحتفال كان هامًا، لأنه يدل على أن جميع دول العالم بأن المصريين في تكاتف في ظل هذه الظروف الصعبة. 


وأضاف أن مبادرة "كتف في كتف" هائلة والاحتفال بالمبادرة في استاد كانت جيدة، ولكن هناك ضرورة للتغاضي عن فكرة ظهور الشخص الذي يحصل على المواد غذائية في الإعلام.


ولفت إلى أن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين هدفه الرئيسي قتل الدولة المصرية ماديًا ومعنويًا،  من خلال العمليات الإرهابية، واعداد نوع من الخلخلة في العلاقة بين الشعب والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان بالنسبة للشعب المصري ف ي  ثورة 30 يونيو بطل شعبي،
وأشار  إلى أن الرئيس قام بإعداد مشروعات تفيد الدولة زيادة عن 35 عامًا، وهذا ادى لزيادة تكاليف المشروع، مشيرًا إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة أكبر مثال على ذلك.

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