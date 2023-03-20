صحة البحيرة: تزويد مستشفى رشيد بأحدث وحدة مناظير للمسالك البولية وأمراض النساء

أشار الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى أنه تم تزويد مستشفى رشيد ، بأحدث وحدة مناظير للمسالك البولية وأمراض النساء ، وتشمل مناظير النساء كل جراحات أمراض النساء بالمنظار بالإضافة الى مناظير المسالك البولية وتشمل استئصال البروستاتا بالمنظار بجهاز ثنائي القطبية Bipolar والمناظير التشخيصية لأمراض المثانة ، ومناظير أورام وجراحات المثانة ، وحصوات المثانة والحالب ، ومناظير مجرى البول وذلك بالمشاركة المجتمعية.

كما أشاد بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، والدعم المستمر لمنظومة الصحة بالمحافظة بهدف تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تزويد مستشفى رشيد بأحدث وحدة مناظير للمسالك البولية وأمراض النساء

تزويد مستشفى رشيد بأحدث وحدة مناظير للمسالك البولية وأمراض النساء

تزويد مستشفى رشيد بأحدث وحدة مناظير للمسالك البولية وأمراض النساء

و أكد حمودة الجزار وكيل المديرية ، بأن وجود تلك الوحدة سيُحدث طفرة نوعية حقيقية في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين على مستشفى رشيد ، من جميع أبناء محافظة البحيرة.

جاء ذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة الصحة ومحافظة البحيرة لتطوير القطاع الصحي وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني بهدف رفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة وتزويدها بكافة الأجهزة والمعدات الحديثة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين.