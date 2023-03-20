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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غير مرخصين.. ضبط 12500 لتر سولار وبنزين داخل محطتين للوقود بالبحيرة

ضبط 12500 لتر سولار
ضبط 12500 لتر سولار وبنزين داخل محطتين للوقود بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة  مجدي الخضر، وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية بحملات تموينية مكبرة بمركز دمنهور أسفرت عن ضبط 12500 لتر سولار وبنزين داخل محطتين للوقود غير مرخصين و تم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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جاء ذلك في اطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

ضبط 12500 لتر سولار وبنزين داخل محطتين للوقود بالبحيرة
ضبط 12500 لتر سولار وبنزين داخل محطتين للوقود بالبحيرة
البحيرة محافظة البحيرة ضبط الأسعار مديرية التموين حملات تموينيه الحملات التموينية محطات الوقود

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