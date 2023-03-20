نوع مهمل من البذور يخفض سكر الدم أسرع من الأدوية

تعتبر أوراق الحلبة من أكثر المكونات استخدامًا في المطبخ الهندي فهي منخفضة السعرات الحرارية ولكنها غنية بالألياف القابلة للذوبان و في إحدى الدراسات التي أجريت على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني ، كانت أوراق الحلبة مفيدة في تقليل مستويات الكوليسترول لديهم .

ووفقا لموقع هيلث لاين حتى الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري يمكن أن يعانون من انخفاض مستويات السكر بعد ساعات من تناول أوراق الحلبة و هذا لأن هذه الأوراق تساعد جسمك عن طريق زيادة تحمل الجسم للكربوهيدرات وتحسين وظيفة الأنسولين .

يمكن لمحاربة مرض السكري ، طحن بذور الحلبة وتناول ملعقة قبل الغداء والعشاء يمكن أن تساعد أوراق الحلبة في التقليل من سموم الجسم

بذورالحلبة وفوائد للبشرة والشعر

كل ما عليك فعله هو وضع مزيج من بعض مسحوق بذور الحلبة المطحونه والماء على المنطقة المصابة ، وتركه لمدة خمس عشرة دقيقة ثم غسله وعليك دائمًا استخدام مادة ناعمة مثل الإسفنج أو كرة القطن عند مسح أي شيء من الوجه.

شعر طويل وصحي



احصلي على شعر طويل وصحي بأوراق الحلبة فقد تعتبر أوراق الحلبة ممتازة لصحة فروة رأسك وشعرك.

يمكنك وضع عجينة الحلبة السميكة على فروة رأسك وتركها لمدة أربعين دقيقة ثم غسلها بالماء البارد. يمكنك تسخين بذور الحلبة مع أوراق الكاري وزيت جوز الهند . دهن رأسك بالزيت وتركه لمدة 30 دقيقة قبل غسله.