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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد وفاة بطلة موضوع عائلي .. الجمهور يهاجم مصطفى خاطر| تفاصيل

مصطفى خاطر
مصطفى خاطر

حرص الفنان مصطفى خاطر، على نعي الفنانة الراحلة لبنى محمود، من خلال نشر صورة لها عبر حساب الرسمي على “الانستجرام”.

وهاجم الجمهور مصطفى خاطر، بسبب اختياره صورة لها وهي تُدخن، وجاءات التعليقات كالتالي :" اختيار غير موفق للصورة .. الصورة مش لطيفة خالص لواحدة اتوفت وبين ايدين ربنا"، وغيرها من التعليقات.

بطلة موضوع عائلي.. وفاة الفنانة لبنى محمود وتشييع الجنازة غدا

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يذكر أن أعلن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، وفاة الممثلة لبنى محمود بطلة مسلسل “موضوع عائلي”، وقال في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنه سيتم تشييع صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفسية. 

وكانت الفنانة  لبني محمود، قد وجهت رسالة مؤثرة لنقيب الممثلين أشرف زكي، بسبب دعمه لها خلال فترة مرضها في أكتوبر الماضي.

وتابعت لبني محمود خلال حوارها مع الإعلامية نشوي مصطفي ببرنامج "بنت البلد والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" أشرف زكي قدم لي كل الدعم ووقف جنبي في مرضي".

وعن  أعمالها الفنية، قالت لبني محمود،:" لا يؤثر معي مكاني الدور ولكن أن أحب اتقان الدور إلي أن ينجح".

وأشارت الفنانة لبني محمود إلي أن ابنتها تحملت مسئوليتها خلال فترة مرضها إلي أن شفاها الله.

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