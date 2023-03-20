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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام مطروح: تنسيق مستمر بين كافة الجهات لضمان موسم صيف جيد

سكرتير عام مطروح
سكرتير عام مطروح خلال الاجتماع

أكد اللواء أشرف إبراهيم   سكرتير عام  محافظة مطروح  على ضرورة الاستعداد المبكر لموسم الصيف مع ضرورة  تلافي كافة الملاحظات والسلبيات الخاصة بموسم الصيف   الماضى.

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جاء ذلك خلال مؤتمرا تحضيريا للاستعداد لاستقبال موسم الصيف السياحى  لوضع مخطط جميع  الأعمال  والخطة الزمنية والتوقيتات مع حصر كافة المطالب والاحتياجات اللازمة  بحضور العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح و مساعد مدير امن مطروح  وجميع رؤساء ومديري القطاعات والاجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة .

وأشار إلى ضرورة قيام كافة الجهات بتجهيز تقرير بمسئوليات  وأعمال كل جهة وتحمل مسئوليتها ،و اهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية  لتيسير وتوفير مزيد من الخدمات لتحقيق رضا المواطن وزائري المحافظة والعمل على الخروج  بموسم سياحى لائق بطبيعة  ومكانة محافظة مطروح السياحية الواعدة 
وأشار  الى أنه سيتم منع  اى اشغالات على منطقة الكورنيش من الناحية الغربية بدء من ميدان الإسعاف حتى منطقة البوسيت وعدم اصدار تراخيص وإزالة اسى تعديات  وذلك لمنع حجب رؤية البحر واتاحتها لجميع المواطنين للاستمتاع برؤية مياه البحر  ،مع اعمال تنسيق للإشغالات بالجهة الشرقية للكورنيش  .
وشدد  على انتهاء كل جهة من اعداد مخطط الأعمال خلال ٤٨ ساعة  سواء التجميلية او الخدمية والمطالب اللازمة سواء من دهانات والدعم بمعدات وأجهزة لعرض تقرير شامل على اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، للتوجيه بالإجراءات اللازمة بشان الإسراع في تنفيذ كافة الأعمال.

كذلك مخطط تنظيم الحملات التموينية والصحية والبرامج الثقافية والتوعوية وتنظيم حركة السيارات و المرور  وساحات الانتظار ،وازالة الاشغالات  وتنظيم العمل بالشواطئ من إنقاذ  وتجهيز دورات مياه ، وتوفير المواد الغذائية والوقود وتوزيع نقاط الإسعاف واستعدادات المستشفيات ،وتوفير المياه للمواطنين وزائرى المحافظة وتأمين استقرار التيار وغيرها من أعمال خلال موسم الصيف السياحى.
ياتى ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  بمتابعة خطة الاستعداد المبكر لكافة.احهزة المحافظة لإستقبال موسم الصيف السياحى لهذا العام ٢٠٢٣.

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