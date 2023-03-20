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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

البرلمان يوافق على تعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان العربية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب على  تقرير اللجنة المشتركة  من لجنة الشئون العربية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (۲۷) لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان رقم ٨٦٤٠- د.ع (١٥٥) - ج٢- بتاريخ 1 مارس 2021 بتعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" ليصبح لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان".

وقال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ،  خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار د. حنفي جبالي  " القرار يستهدف تعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان العربية إلى الجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لتفادي الخلط مع اللجنة العربية لحقوق الإنسان والتي تضم الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وليس الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان. 

وقال النائب أحمد مقلد خلال الجلسة العامة للمجلس " بعد أن تدارست اللجنة المشتركة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (۲۷) لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي  لحقوق الإنسان بتعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان العربية ليصبح الجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وقال النائب أحمد مقلد خلال الجلسة العامة " ترى اللجنة أن هناك تاريخاً طويلاً لمصر وحافلاً بالعلاقات الطيبة مع الدول العربية ويأتي هذا التعديلفي إطار التعاون بين مصر والدول العربية وجامعة الدول العربية ولمزيد من الإخاء والمحبة بين البلاد العربية ، وبعضها البعض.

 و تابع " ولا شك أن هذا التعديل يرفع الالتباس عن مسمى بعض المنظمات العربية والبعض الآخر.

 واختتم النائب أحمد مقلد قائلا “ توافق   اللجنة المشتركة على القرار المعروض، وترجو المجلس الموافقة”.

الجدير بالذكر أن اقتراح التعديل جاء من دولة الكويت الشقيق في ختام الدورة (١٥٥) بعنوان اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان على المستوى الوزاري، وقد وافق المجتمعون على القرار بتعديل المسمى وحث الدول الأعضاء على سرعة التصديق على هذا التعديل وإيداع التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إعمالاً لنص المادة (٥١) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان تعد لجنة الميثاق هي الآلية التعاهدية الوحيدة في منظومة العمل العربي المشترك وركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية، فهي تعمل وفق اختصاص أصيل حددت معالمه مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتتحرك في إطار تكاملي مع كل من اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية ولذلك أقرت اللجنة التعديل وتبقى على الدول الأعضاء التصديق على التعديل، ولما كانت مصر من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية وملتزمة بالقرارات الصادرة عنها وعن منظماتها ورغبة مصر في السعي لصالح الأمة العربية وخدمة قضاياها وتلبية لرغبة دولة شقيقة سعت مصر إلى سرعة التصديق على التعديل.

مجلس النواب الميثاق العربي لحقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان العربية تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين النائب أحمد مقلد

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